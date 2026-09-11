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«М.Видео»: предзаказы на iPhone 18 Pro и Pro Max в первый день выросли на 40% год к году

ПАО «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, зафиксировала высокий интерес покупателей к новому поколению устройств Apple. По итогам первого дня количество предзаказов на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max оказалось примерно на 40% выше, чем на модели предыдущего поколения за аналогичный период. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Наибольшим спросом среди новых смартфонов пользуется iPhone 18 Pro. Покупатели также активно выбирают новое цветовое решение Бургунди, которое по итогам первого дня стало самым популярным среди доступных вариантов.

Интерес к новому оттенку показывает, что при выборе смартфона и переходе на следующее поколение покупатели обращают внимание не только на технические характеристики, но и на заметные визуальные изменения устройства. Новый цвет позволяет визуально отличить актуальное поколение от предыдущих моделей и становится дополнительным фактором при выборе.

Положительную динамику «М.Видео» отмечает и в других категориях новых устройств Apple. Количество предзаказов на Apple Watch Series 12 в первый день оказалось примерно на 15% выше показателей предыдущего поколения за аналогичный период. Предзаказы на Apple Watch Ultra 4 выросли примерно на 10%, а наиболее заметную динамику среди носимых устройств и аксессуаров показали AirPods 5 — спрос на них оказался примерно на 30% выше по сравнению с предыдущим поколением.

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В «М.Видео» отмечают, что первые результаты предзаказа демонстрируют высокий интерес российских покупателей сразу к нескольким категориям новинок Apple. При этом основным драйвером традиционно остаются смартфоны: модели Pro и Pro Max формируют основной спрос среди покупателей, которые стремятся перейти на актуальное поколение устройств сразу после его выхода.

Цены на новинки в каналах продаж М.Видео в период предзаказа: Apple Watch Series 12 (42 мм) — от 55 тыс. руб.; Apple Watch Series 12 (46 мм) — от 60 тыс. руб.; Apple Watch Ultra 4 — от 110 тыс. руб.; AirPods 5 (базовая версия) — 19 тыс. руб.; AirPods 5 (с кейсом для беспроводной зарядки) — 22 тыс. руб.; iPhone 18 Pro 256 ГБ — 175 тыс. руб.; iPhone 18 Pro Max 256 ГБ — 190 тыс. руб.; iPhone 18 Pro Max 512 ГБ — 220 тыс. руб.

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