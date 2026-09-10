«Напитки Вместе» перешла на In.Plan при поддержке Axenix

Консалтинговая технологическая компания Axenix объявила о завершении внедрение модуля планирования производства и дистрибуции In.Plan SNP и модуля мультиэшелонной оптимизации запасов In.Plan MEIO в пивоваренной компании «Напитки Вместе». In.Plan SNP заменил связку SAP APO и Excel и позволил автоматизировать часть ручных процессов, а In.Plan MEIO дал компании собственный инструмент расчёта страховых и максимальных запасов по многоуровневой сети из 11 пивоваренных заводов и порядка 80 региональных складов. Тем самым заложена основа единого интегрированного контура планирования, который поэтапно достраивается модулями прогнозирования спроса (DP) и календарного планирования производства (PS), — всё в рамках программы импортозамещения.

«Напитки Вместе» — пивоваренная компания и производитель безалкогольных напитков. До начала проекта в компании использовалось решение SAP APO SNP, которое не обеспечивало сквозной процесс планирования. Дополнительным фактором стало технологическое устаревание решения SAP APO и необходимость перехода на платформу, способную поддерживать развитие пользовательских и аналитических функций. Было принято решение о внедрении платформы интегрированного планирования In.Plan, которая обеспечивает все необходимые процессы, помогает повысить уровень сервиса и проводить оптимизацию цепочки поставок.

Проект стартовал в январе 2023 г. и реализовывался поэтапно: в декабре 2024 г. в продуктивную эксплуатацию был выведен контур стратегического планирования, а в декабре 2025 г. модуль In.Plan SNP — первый из четырёх модулей платформы — заработал в полном объёме. Модуль строит исполнимый объёмный план с учётом ограничений производственных мощностей, заданной приоритезацией и охватывает несколько горизонтов планирования — краткосрочный (6 месяцев), долгосрочный (12 месяцев) и стратегический (5 лет). Пользователи могут рассчитывать план в нескольких альтернативных сценариях с различными параметрами, в том числе для формирования бюджетного плана и стратегического плана развития производства.

В апреле 2026 г. в продуктивную эксплуатацию был запущен модуль In.Plan MEIO. Он одновременно рассчитывает оптимальные страховые и максимальные запасы по всем уровням сети, при заданном уровне сервиса, с учётом вариативности спроса и сроков поставки. Благодаря внедрению модуля компания перешла на самостоятельное управление политикой запасов, отказавшись от внешнего сервисного расчета со стороны глобальной команды.

Для анализа плановых остатков, загрузки мощностей, рисков запасов и контроля сроков годности продукции внедрены интерактивные BI-дашборды.

Со стороны Axenix в реализации проекта участвовала команда из 40 специалистов, работа велась в тесном взаимодействии с командой компании.

«Для нас важно, чтобы технологии помогали командам быстрее находить оптимальные решения в ежедневной работе. Модули In.Plan SNP и MEIO объединяют данные по производству, запасам и логистике, помогают точнее планировать и заранее просчитывать разные сценарии. В результате мы получаем более управляемую цепочку поставок и дополнительные возможности для повышения уровня сервиса», — отметил Иван Чуйкин, директор по информационным технологиям «Напитки Вместе».

«Этот проект отличался большим функциональным и организационным объёмом и стал одним из крупнейших внедрений In.Plan SNP и In.Plan MEIO в отрасли. Мы заложили архитектуру, которая уже сегодня закрывает ключевые задачи планирования, а в дальнейшем позволит последовательно подключать новые модули», — сказал Сергей Уланов, руководитель центра экспертизы In.Plan и руководитель проекта со стороны Axenix.

В 2026-2027 гг. компания «Напитки Вместе» планирует запуск модулей In.Plan DP (с использованием методов машинного обучения) и In.Plan PS, что позволит расширить охват процессов и получить дополнительные выгоды от системы.