Разработчики заработали 2 миллиарда на продаже импортозамещенного ПО

Грантовая поддержка ИТ-сферы позволила российской индустрии заработать. Компании-разработчики с 2022 г. выручили 2 млрд руб. от продажи импортозамещенных решений. Это позволила российским разработчикам создать и внедрить импортозамещенные решения, которые уже приносят выручку и используются сотнями предприятий в ключевых отраслях промышленности.

Поддержка индустрии

Грантовая поддержка ИТ позволила индустрии заработать 2 млрд руб., об этом «Ведомостям» рассказал представитель Минцифры.

Компании-разработчики с 2022 г. выручили 2 млрд руб. от продажи импортозамещенных решений. Программные продукты создаются в особо значимых проектах (ОЗП), которые разрабатываются и внедряются в индустриальных центрах компетенций (ИЦК) при участии заказчиков из разных отраслей экономики для замещения зарубежного программного обеспечения (ПО) в России. Финансирование идет за счет грантов Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) и фонда «Сколково». Уже около 200 предприятий используют отечественные решения. Гранты получили 47 ОЗП на общую сумму 22,7 млрд руб.

Depositphotos - blinow61 Грантовая поддержка ИТ-проектов позволила индустрии заработать 2 млрд руб.

За период 2022-2025 гг. РФРИТ поддержал 33 проекта на общую сумму 18,9 млрд руб., фонд «Сколково» - 14 проектов на 3,8 млрд руб. Грантовые проекты в основном связаны с разработкой ИТ-систем для проектирования изделий, управления данными о продукции на протяжении всего срока ее службы, а также управления производством и ресурсами предприятий. Такие решения внедряются, в частности, в авиа- и автомобилестроении, железнодорожном машиностроении и двигателестроении.

Индустриальные центры компетенций

ИЦК начали создавать летом 2022 г. по поручению председателя Правительства России Михаила Мишустина. Они объединили крупнейшие предприятия и российских разработчиков для замены иностранного ПО в ключевых отраслях экономики. Первые ОЗП были отобраны во второй половине 2022 г.

В 2026 г. реализуется 197 ОЗП в ИЦК общей стоимостью около 200 млрд руб. Из них 128 проектов завершены и перешли к тиражированию, еще 69 находятся в работе. В их числе 24 новых проекта общей стоимостью 14,4 млрд руб., которые реализуются за счет собственных средств компаний и не претендуют на грантовое финансирование.

Минцифры совместно с РФРИТ и отраслевыми комитетами подготовило отчет о реализации ОЗП и направило его в Правительство России. Доклад необходимо было представить до 1 сентября 2026 г.

Динамика по сравнению с маем 2026 г.

По сравнению с маем 2026 г., когда о предварительных результатах заявлял вице-премьер Дмитрий Григоренко, количество проектов в контуре ИЦК выросло на 13 % - до 197. Их совокупная стоимость увеличилась примерно на 7% - до 200 млрд руб. Число завершенных проектов выросло на 7% - до 128. Тогда сообщалось, что созданные российские решения внедрили более 930 предприятий, а в бюджет в виде налоговых отчислений вернулось свыше 4,9 млрд руб.

Какие системы востребованы

Со слов Дмитрия Григоренко, системами управления финансами воспользовалось 69% компаний, системами управления ресурсами, цепочками поставок, продажами и сбытом - 34%, системами автоматизированного проектирования и управления жизненным циклом продукции - 22%, системами управления технологическими процессами и производством - 19%.

В направлении ERP (поставки, закупки, бухгалтерия и др.) больше всего внедрений было в авиастроении и автомобилестроении. ИТ-системы для проектирования и моделирования применялись в основном в авиационном транспорте и железнодорожном машиностроении, системы управления производством - в двигателестроении и автомобилестроении. Также распространены системы управления жизненным циклом и данными об изделии, которые внедряются в автомобилестроении и железнодорожном машиностроении.

Контекст импортозамещения

Ранее аэропорты и железнодорожные перевозчики использовали разрозненные ИТ-системы, часто построенные на зарубежных платформах или устаревших архитектурах, отмечает технический директор MD Audit Юрий Тюрин. В аэропортах это были отдельные технологии для управления ресурсами, видеонаблюдения, обработки пассажиропотока и диспетчеризации - без единого центра и сквозной аналитики.

В системах Airport Operational Database и Resource Management System исторически применялись ИТ-решения глобальных вендоров, включая Amadeus и SITA, напоминает руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин. В 2022 г. эти компании свернули деятельность в России и начали отключать авиакомпании и аэропорты, что создало риск остановки инфраструктуры, о чем информировал CNews.

У «Российских железных дорог» (РЖД) ситуация была схожей: билетные системы, управление подвижным составом, безопасность и интеграция с внешними ИТ-сервисами развивались как отдельные контуры. Система «Экспресс» имеет долгую историю, но долгие годы опиралась на решения Oracle, аппаратные комплексы IBM и HP, а также продукты SAP. Учитывая масштаб РЖД, система требовала значительных вычислительных мощностей, которые обслуживались по сервисным контрактам западными вендорами.