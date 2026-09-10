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Word и Excel - главные двери для хакеров в компьютеры российских компаний

Все чаще точкой входа становятся ИТ-продукты Microsoft Office - Word и Excel. Эксперты отмечают, что защита от подобных ИТ-угроз требует сочетания технических мер, обучения сотрудников и контроля за использованием офисных приложений и внешних файлов.

Популярные ИТ-инструменты

Хакеры используют Word и Excel для доставки вредоносного программного обеспечения (ПО), об этом говорит отчет вендора по информационной безопасности (ИБ) Positive Technologies.

В Positive Technologies особо отметили, что заметной угрозой стали документы Microsoft Office. Они занимают 26% от всех способов доставки вредоносного ПО. Файлы Word и Excel привычны для рабочих процессов, поэтому стали удобным начальным вектором кибератаки.

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Microsoft
Российский бизнес заражают вредоносами через файлы Microsoft Office - Word и Excel

«Документ в современной кибератаке - не просто способ доставить вредоносную нагрузку, а полноценный ИТ-инструмент для запуска и закрепления кода», - объясняют в компании. Кроме того, злоумышленники активно используют штатные, изначально не вредоносные ИТ-инструменты, что усложняет обнаружение кибератак и позволяет маскировать их под обычную активность сотрудников. На такие потенциально опасные ИТ-инструменты пришлось 8% всех обнаружений, пишет «Коммерсант».

Основные ИТ-инструменты

В первом полугодии 2026 г. вредоносное ПО использовалось в 65% успешных кибератак. С его помощью злоумышленники проникают в ИТ-инфраструктуру, закрепляются в ней и развивают кибератаку до полной компрометации критически важных ИТ-систем.

Сс осени 2025 г. вредоносное ПО оставалось самой частой ИТ-угрозой в сетевом трафике организаций - его находили в 75% случаев. Половина этих программ - трояны, предназначенные для совершения нелегитимных действий на устройстве пользователя. Еще около четверти - софт, который собирает информацию о пользователе и передает ее злоумышленникам. Среди таких программ 85% составляют средства для похищения учетных данных, остальная часть - ИТ-инструменты для отслеживания действий пользователя. Вирусы-шифровальщики занимают около 4% от обнаруженного вредоносного ПО.

Под вредоносными файлами в сетевом трафике подразумевается активность различных потенциально опасных программ и файлов, с помощью которых впоследствии реализуются разные этапы кибератаки.

Фишинг и другие каналы

В 2026 г. сотрудники российских компаний стали чаще открывать фишинговые письма, писал CNews. Доля успешных атак составила 43% против 40% в 2025 г. До 11,3% вырос показатель компрометации информации - случаев, когда пользователь не только перешел по ссылке, но и ввел свои учетные данные.

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Электронная почта по-прежнему остается одним из основных каналов распространения киберугроз, отмечают в компании «Информзащита». К ней добавляются мессенджеры и загрузка программ из непроверенных источников. Для корпоративной ИТ-инфраструктуры существенны также проникновения через уязвимые внешние онлайн-сервисы и ИТ-подрядчиков.

Особенно опасны программы для кражи учетных данных. Они могут работать незаметно, пока сотрудник продолжает пользоваться компьютером. Полученные доступы затем продают или используют для проникновения в инфраструктуру, кражи данных либо вымогательства.

ИТ-угрозы связанные с Microsoft

В «Информзащите» отмечают, что сама по себе нелицензионная Windows не становится автоматически менее надежной с каждым годом, поскольку неподлинные копии могут получать критические обновления безопасности. Проблемы начинаются там, где обновления отключают, перестают устанавливать или используют версию операционной системы (ОС), для которой Microsoft уже не выпускает исправления.

Антон Денисенко

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