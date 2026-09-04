StarLine интегрировала управление автомобилем с умным домом «Яндекса»

StarLine объявила о расширении возможностей взаимодействия с автомобилем: пользователи могут подключить охранный комплекс к «Умному дому» «Яндекса» и управлять основными функциями машины с помощью голосовых команд «Алисы».

После подключения к умному дому «Яндекса» пользователь может с помощью «Алисы» узнать статус автомобиля, проверить состояние замков, запустить или остановить двигатель, а также открыть или закрыть машину. Голосовые команды работают через совместимые устройства с «Алисой» — в том числе «Яндекс Станцию», «Станцию Мини» и «Станцию Макс».

Умный дом позволяет сделать взаимодействие с автомобилем частью привычных домашних сценариев. Например, вечером можно голосом проверить, закрыт ли автомобиль, а утром заранее запустить двигатель перед выходом из дома.

Для дополнительной защиты предусмотрена возможность настроить кодовую фразу. В этом случае команда управления автомобилем будет выполнена только после произнесения заданной фразы. Такой вариант особенно актуален для семей, где рядом с умной колонкой могут находиться дети.

Еще одна возможность интеграции – функция «Сценарии». С ее помощью команды можно объединять в автоматические последовательности и запускать по заданным условиям. Это позволяет связать управление автомобилем с другими процессами умного дома и настроить выполнение регулярно повторяющихся действий.

Подключение выполняется через приложение «Дом с Алисой» или «Яндекс – с Алисой AI». Для безопасной привязки аккаунта используется одноразовый пароль, который пользователь получает в приложении StarLine 2 или личном кабинете StarLine.