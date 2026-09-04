Персональный менеджер: в «Звук Студио» появился ИИ-аналитик для музыкантов на базе «ГигаЧата»

В приложении для артистов «Звук Студио» появился ИИ-аналитик на базе нейросети «ГигаЧат» — умный инструмент, который помогает исполнителям анализировать статистику своего творчества и находить новые возможности для развития.

Нейросеть учитывает данные о релизах и динамике прослушиваний, портрет и вовлеченность аудитории, а также активность артиста на платформе. На основе этих данных ИИ-аналитик формирует персональные рекомендации и объясняет, на на что стоит обратить внимание.

Инструмент может подсказать актуальные возможности для продвижения: подачу заявки на питчинг в редакторские плейлисты, участие в конкурсах и опен-коллах или посещение профильных индустриальных мероприятий. Если рекомендация предполагает конкретное действие, перейти в нужный раздел приложения можно в один клик.

Функция доступна верифицированным пользователям «Звук Студио». Чтобы получить рекомендацию, нужно открыть раздел «Аналитика», найди баннер «ИИ-аналитик» и нажать «Получить совет».

Екатерина Комиссарова, директор по работе с артистами в музыкальном сервисе «Звук»: «Сегодня музыканту приходится не только заниматься творчеством, но и разбираться в аналитике, продвижении и других задачах. Мы запустили ИИ-аналитика на базе «ГигаЧата», чтобы помочь артистам справляться с этим проще и быстрее. Он анализирует данные об аудитории и прослушиваниях, объясняет, что происходит, и подсказывает, какие шаги и инструменты для продвижения стоит попробовать сейчас».