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ОС «Аврора» версии 5.2.1 получила сертификат безопасности ФСТЭК России

ФСТЭК России подтвердила соответствие нового релиза ОС «Аврора 5.2.1» требованиям методических документов ФСТЭК России «Профиль защиты операционных систем типа «А» четвертого класса защиты» ИТ.ОС.А4.ПЗ и «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» по 4 уровню доверия. Об этом CNews сообщил представитель компании «Открытая мобильная платформа».

Наличие сертификата соответствия позволяет использовать ОС «Аврора» в ГИС, ИСПДн, АСУТП, объектах ЗОКИИ до 1 класса/уровня включительно. ОС «Аврора» совместно с платформой управления «Аврора Центр» закрывает требования по использованию мобильных устройств в государственных информационных системах в соответствии с приказом ФСТЭК России №117 и Методическим документом «Состав и содержание мер по защите информации, содержащейся в информационных системах».

Начальник отдела продуктовой экспертизы «Открытой мобильной платформы» Сергей Аносов сказал: «Подготовка продукта к сертификации, а также ее проведение и сопровождение всегда является кропотливой работой. Несмотря на то, что нормативные требования ужесточаются, а проверок становится больше, «Аврора» соответствует текущим требованиям ФСТЭК России. Заказчики, как и прежде, могут быть уверены в надежности и безопасности «Авроры» и непрерывности процессов, в которых задействована операционная система».

ОС «Аврора» — это современная отечественная операционная система для смартфонов и планшетов, разработанная специалистами компании «Открытая мобильная платформа». Предназначена для решения корпоративных задач, цифровой трансформации предприятий и обеспечения информационной безопасности бизнес-процессов. Используется в крупных государственных компаниях и организациях и формирует безопасную мобильную среду, гарантируя защищенный удаленный доступ сотрудников к корпоративным и государственным информационным системам.

В версии 5.2 ОС «Аврора» внесено более 3 тыс. изменений, значительная часть доработок реализована на основе обратной связи, полученной в ходе промышленной эксплуатации заказчиками из различных отраслей.

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В 2026 г. «Открытая мобильная платформа» получила сертификат соответствия №6 ФСТЭК России, который удостоверяет, что процессы безопасной разработки, реализованные компанией, соответствуют требованиям национального стандарта ГОСТ Р 56939-2024 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования».

Сертификация процессов безопасной разработки проводилась на примере флагманских продуктов компании — ОС «Аврора» и ППО «Аврора Центр».

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