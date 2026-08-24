VK WorkSpace Conf 2026
Конференция о том, как устроена работа команд в цифровой среде — и как сделать ее лучше.
23 сентября 2026, 10:00–20:00
VK WorkSpace Conf 2026 соберет CTO, руководителей ИТ и ИБ, продуктовые команды и представителей бизнеса из ритейла, финтеха, промышленности и госсектора. Обсудим, как перейти от хаоса разрозненных сервисов к единой цифровой среде — удобной для сотрудников, управляемой для ИТ и безопасной для бизнеса.
В программе:
- Единая среда с ИИ. Как ИИ трансформирует рабочие процессы и что это меняет для сотрудников, ИТ и бизнеса.
- VK WorkSpace крупным планом. Ключевые обновления супераппа и сервисов, корпоративный ассистент, новые сценарии совместной работы.
- Возможности для малого и среднего бизнеса. Какие процессы переводить в единую среду первыми — на реальных кейсах.
- Масштаб под контролем. Администрирование, эксплуатация и защита коммуникаций и данных в крупной организации.
А еще — кейсы компаний, нетворкинг с ИТ-лидерами из разных индустрий, интерактивные зоны и секретные гости.■ Рекламаerid:2W5zFGgMEnDРекламодатель: ООО "ВК Цифровые Технологии"ИНН/ОГРН: 7714415613/5177746017158Сайт: https://workspace.vk.ru