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VK WorkSpace Conf 2026

Конференция о том, как устроена работа команд в цифровой среде — и как сделать ее лучше.

23 сентября 2026, 10:00–20:00

Москва + онлайн-трансляция

VK WorkSpace Conf 2026 соберет CTO, руководителей ИТ и ИБ, продуктовые команды и представителей бизнеса из ритейла, финтеха, промышленности и госсектора. Обсудим, как перейти от хаоса разрозненных сервисов к единой цифровой среде — удобной для сотрудников, управляемой для ИТ и безопасной для бизнеса.

В программе:

  • Единая среда с ИИ. Как ИИ трансформирует рабочие процессы и что это меняет для сотрудников, ИТ и бизнеса.
  • VK WorkSpace крупным планом. Ключевые обновления супераппа и сервисов, корпоративный ассистент, новые сценарии совместной работы.
  • Возможности для малого и среднего бизнеса. Какие процессы переводить в единую среду первыми — на реальных кейсах.
  • Масштаб под контролем. Администрирование, эксплуатация и защита коммуникаций и данных в крупной организации.

А еще — кейсы компаний, нетворкинг с ИТ-лидерами из разных индустрий, интерактивные зоны и секретные гости.

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Рекламаerid:2W5zFGgMEnDРекламодатель: ООО "ВК Цифровые Технологии"ИНН/ОГРН: 7714415613/5177746017158Сайт: https://workspace.vk.ru

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