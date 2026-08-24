VK WorkSpace Conf 2026

Конференция о том, как устроена работа команд в цифровой среде — и как сделать ее лучше.

23 сентября 2026, 10:00–20:00

Москва + онлайн-трансляция

VK WorkSpace Conf 2026 соберет CTO, руководителей ИТ и ИБ, продуктовые команды и представителей бизнеса из ритейла, финтеха, промышленности и госсектора. Обсудим, как перейти от хаоса разрозненных сервисов к единой цифровой среде — удобной для сотрудников, управляемой для ИТ и безопасной для бизнеса.

В программе:

Единая среда с ИИ . Как ИИ трансформирует рабочие процессы и что это меняет для сотрудников, ИТ и бизнеса.

. Как ИИ трансформирует рабочие процессы и что это меняет для сотрудников, ИТ и бизнеса. VK WorkSpace крупным планом . Ключевые обновления супераппа и сервисов, корпоративный ассистент, новые сценарии совместной работы.

. Ключевые обновления супераппа и сервисов, корпоративный ассистент, новые сценарии совместной работы. Возможности для малого и среднего бизнеса . Какие процессы переводить в единую среду первыми — на реальных кейсах.

. Какие процессы переводить в единую среду первыми — на реальных кейсах. Масштаб под контролем. Администрирование, эксплуатация и защита коммуникаций и данных в крупной организации.

А еще — кейсы компаний, нетворкинг с ИТ-лидерами из разных индустрий, интерактивные зоны и секретные гости.

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