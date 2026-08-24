Российским производствам печатных плат не хватает сырья

Производители печатных плат обратились в Минпромторг с просьбой смягчить требования к локализации продукции. Причиной стало отсутствие достаточного объема отечественных материалов, необходимых для выпуска плат. По мнению участников рынка, обязательный переход на российское сырье может сорвать сроки производства в пиковый для отрасли IV квартал 2026 г. Производители отмечают, что оптимальным решением стало бы признание продукции отечественной на основе используемых технологических процессов и уже подтвержденных материалов, а не исключительно по критерию полного перехода на российское сырье.

Необходимость в пересмотре стандартов

Предприятия попросили Минпромторг России ослабить требования по локализации печатных плат из-за нехватки сырья, пишет «Коммерсант». Ведь более 40% стоимости печатной платы составляют именно материалы, а их, в свою очередь, выбирает заказчик партии.

В августе 2026 г. производители печатных плат столкнулись с задержками поставок необходимого сырья из-за проблем с логистикой, вызванных санкционными ограничениями. Уже есть прецеденты, которые подтверждают срывы отгрузок и ухудшение отношений с заказчиками, об этом говорится в письме АНО «Консорциум печатных плат» (КПП), объединяет производителей печатных плат Yadro, GS Group, «Резонит» и «Технотех»), направленном 19 августа генеральному директору ФГБУ ВНИИР Магомеду Курбанову и директору департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Юрию Плясунову.

Photogenica - IgorVetushko Производители печатных плат просят смягчить требования к локализации продукции из-за нехватки сырья

В письме также отмечается, что переход на российские материалы может увеличить стоимость сырья в два–восемь раз и более. Это создает серьезные риски для отрасли, особенно в пиковый IV 2026 г., когда традиционно растет объем производства электроники.

Предложения консорциума

АНО «КПП» предлагает исключить обязательное использование российских материалов из новых требований постановления правительства №719 до тех пор, пока не появятся как минимум три–пять поставщиков сырья по каждой критической позиции. На переходный период консорциум рекомендует начислять за отечественные материалы дополнительные, а не обязательные баллы локализации.

Постановление Правительства России №719 регулирует начисление баллов, необходимых для включения продукции в реестр отечественной радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Баллы начисляются за использование локальных комплектующих и технологических процессов. Текущая версия проекта предусматривает балльную систему для печатных плат именно за применяемые материалы и сырье.

Масштаб рынка

Емкость российского рынка печатных плат в 2025 г. составила 123 млн кв. дм, писали «Ведомости». Из них на отечественные пришлось только 29,8 млн квадратных дециметров (кв. дм.), или 24%, как писал CNews. Печатные платы используются в производстве широкого спектра электроники — от процессоров до смартфонов и ноутбуков.

Позиция отрасли

Генеральный директор АНО «КПП» Ольга Кожуховская подтвердила «Коммерсанту» подлинность письма. Она подчеркнула, что более 40% стоимости печатной платы приходится именно на материалы, а выбор конкретных материалов, как правило, делает заказчик партии. По ее словам, остаются серьезные вопросы к происхождению и характеристикам материалов, которые позиционируются как отечественные. В большинстве случаев они базируются на импортном сырье и полуфабрикатах в 2026 г. Кроме того, уже есть прецеденты, когда заявленные параметры сырья не соответствовали фактическим — это подтверждено результатами независимых испытаний, а отдельные поставщики внесены в реестр недобросовестных.

Представитель производителя электроники Fplus отмечает, что на IV квартал всегда приходится пик производства, поэтому дефицит материалов действительно возможен. Для изготовления платы необходимы основания и подложки из диэлектриков, медная фольга, химия для осаждения меди и другие компоненты. В России есть материалы, которые могут заменить часть импортных аналогов, однако по соотношению цены и качества они пока не соответствуют современным стандартам. Китайские платы и сырье, по оценкам компании, остаются дешевле отечественных примерно на 40-60% в августе 2026 г.

Оценка эксперта

Российские компоненты выпускают «Винтех», «Электроресурс» совместно с НТЦ «Элифом», Бобровский изоляционный завод и ряд других предприятий, перечисляет эксперт НТИ по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский. Однако их возможности пока не подтверждены стабильными поставками крупных партий. Для сложных плат полноценной замены импорта по-прежнему нет, подчеркнул он.