В России вводят балльную систему для оборудования по производству печатных плат

Минпромторг разработал правила локализации для 13 типов оборудования по производству печатных плат: от установок механической обработки до линий гальванического осаждения металлов. Требования к минимальному количеству баллов за российские комплектующие будут поэтапно повышаться: с 2027 г. — от 20 до 170 баллов, а с 2033 г. — до 290 баллов.

Баллы для плат

Как выяснил CNews, Минпромторг подготовил проект постановления, который вводит балльную систему оценки локализации оборудования для производства печатных плат. Документ был опубликован на портале нормативных правовых актов 21 августа 2026 г.

Документ вносит изменения в постановление Правительства № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции».

Постановление дополняет раздел IX новыми позициями оборудования для производства печатных плат: всего 13 типов установок, включая оборудование механической обработки, рентгеновские установки, оборудование для нанесения жидкого и сухого фоторезиста, экспонирования, проявления, прессования, жидкостной химической обработки, гальванического и химического осаждения металлов, горячего лужения и нанесения финишных покрытий.

За что дают баллы

Для признания оборудования российским, производителям нужно будет набирать баллы за применение отечественных комплектующих.

freepik Оборудование для печатных плат пойдет по баллам

Например, для оборудования механической обработки (резка, раскройка, скрайбирование, сверление печатных плат) баллы начисляются за шпиндельный узел (30 баллов), систему оптического зрения (30 баллов), систему позиционирования (30 баллов), рабочий стол (20 баллов), систему охлаждения оборудования (20 баллов), центральный контроллер (20 баллов), каркас (20 баллов) и другие компоненты.

Рентгеновские установки вскрытия базовых отверстий получат баллы за источник и приемник рентгеновского излучения (по 50 баллов каждый), а также за систему оптического зрения и позиционирования, рабочий стол (20 баллов), систему охлаждения оборудования (20 баллов), центральный контроллер (20 баллов), каркас (20 баллов) и другие компоненты.

Оборудование для нанесения жидкого фоторезиста оценивают по соплам и форсункам (40 баллов), механизму перемещения заготовок (30 баллов), приборам контроля расхода и давления (30 баллов) и жидкостным фильтрам (30 баллов), узлы нагрева и охлаждения (20 баллов).

В установках для нанесения сухого пленочного фоторезиста баллы начисляются за валы и ролики, обеспечивающие перенос фоторезиста (30 баллов), средства вакуумной откачки (25 баллов) и механизм перемещения заготовок (30 баллов), средства вакуумной откачки (25 баллов), центральный контроллер (20 баллов) и пр.

Оборудование экспонирования получает баллы за источник освещения (30 баллов), оптический тракт (30 баллов) и систему совмещения (30 баллов), механизм перемещения заготовок (30 баллов), каркас (20 баллов) и т.д.

Установки проявления и снятия фоторезиста оценивают по процессным ваннам (50 баллов), химически стойким насосам (30 баллов) и системе сушки (30 баллов). В оборудовании сборки пакетов и прессования учитывают пресс-узел (30 баллов), систему совмещения слоев (50 баллов) и датчики усилия (20 баллов), узлы нагрева (20 баллов) и т.д.

Помимо баллов за компоненты, действуют обязательные требования: наличие у производителя прав на конструкторскую и технологическую документацию в объеме, достаточном для производства и модернизации продукции на территории РФ, наличие сервисного центра в ЕАЭС, а также сборка готового изделия, установка и отладка ПО и тестирование оборудования на территории России.

Когда требования вступят

Требования к минимальному количеству баллов вводятся поэтапно. Для большинства типов оборудования с 1 января 2027 г. до 31 декабря 2029 г. требуется набрать от 20 до 170 баллов в зависимости от типа установки.

С 1 января 2030 г. до 31 декабря 2032 г. планка повышается — от 40 до 240 баллов. С 1 января 2033 г. — от 60 до 290 баллов.

Наивысшие требования предъявляются к оборудованию химического и гальванического осаждения металлов (290 баллов с 2033 года), а также к оборудованию для нанесения электрохимических финишных покрытий (290 баллов).

Производители оборудования

В России уже есть производители, которые выпускают оборудование для печатных плат. Согласно таблице Минпромторга, механическое оборудование для резки, раскройки, скрайбирования и сверления производит ООО «Корпорация СТО «ВИТРИ» (объем производства в 2024 году — 1 единица на 7,5 млн руб.).

Оборудование для нанесения жидкого и сухого фоторезиста, проявления, жидкостной химической обработки, гальванического осаждения металлов и нанесения финишных покрытий выпускает ООО «СпбЦ «Элма», а оборудование для проявления и жидкостной химической обработки — также ООО «Корпорация СТО «ВИТРИ».

При этом по ряду позиций (рентгеновские установки вскрытия базовых отверстий, оборудование сборки пакетов и прессования, оборудование для горячего лужения) производители в России на данный момент отсутствуют.

Многие из заявленных в проекте компонентов уже локализованы: шпиндельные узлы выпускают ООО «НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ», АО «Завод Протон» и ООО «Лассард»; системы позиционирования — АО «НИИТМ», ООО «Джиэнтех», АО «Нанотроника» и ООО «Совтест АТЕ»; центральные контроллеры — АО «МЦСТ», АО «Байкал электроникс», НИИСИ — НИЦ «Курчатовский институт» и АО «Микрон».

Однако по многим критически важным узлам, включая приборы для измерения расхода и давления, жидкостные фильтры, датчики и анализаторы, российские производители в таблице не указаны, что свидетельствует о сохраняющейся зависимости от импорта.

«Важно, что проект ориентирован именно на разработчиков оборудования для печатных плат и стимулирует появление в России как можно большего числа новых игроков, готовых создавать такие станки, — рассказала CNewsГлава АНО «Консорциум печатных плат» Ольга Кожуховская. — Чем шире круг производителей, тем быстрее отрасль сможет заместить импорт».

Однако ключевым препятствием остается отсутствие на рынке проверенного серийного оборудования: пока отечественные станки существуют скорее как опытные образцы, отметила она.