«Яндекс» тестирует покупки товаров через умные ТВ

«Яндекс» тестирует новый рекламный формат Shoppable-рекламу, который позволит зрителям взаимодействовать с предложениями брендов непосредственно во время просмотра телевизора. В августе 2026 г. российская компания уже проверяет механику с QR-кодами, а в дальнейшем планирует дать пользователям возможность совершать покупки непосредственно через интерфейс телевизора. Хоть новый формат пока остается нишевым для российского рынка, но полноценный сценарий покупки может изменить ситуацию, отмечают эксперты.

ИТ-тестирование нового формата

Новый формат «Яндекс» позволит покупать товары через телевизор во время просмотра контента, об этом CNews сообщили представители компании-разработчика.

В августе 2026 г. «Яндекс» запускает Shoppable Ads-форматам на Connected TV (CTV — телевизор или другое медиаустройство, подключенное к интернету: это и умные телевизоры, игровые консоли и т.д.). Речь идет о формате, при котором зритель может купить понравившийся товар прямо через телевизор. На российском рынке такого сервиса 24 августа 2026 г. еще нет. В нем по клику пользователь сможет перейти на лендинг с предложениями рекламодателя и подробнее ознакомиться с продуктами.

Как работает формат

Сейчас рекламодатель через «Яндекс Директ» может добавить карточки товаров и услуг в аукционную видеорекламу на CTV. У каждой карточки есть свой QR-код, по которому пользователь переходит на страницу предложения на сайте рекламодателя. Shoppable Ads на CTV — это новый инвентарь, российской базы и накопленного опыта по нему практически нет, отмечает диджитал-директор группы компаний (ГК) «Игроник» Евгений Чувашов. Наиболее актуальным такой ИТ-инструмент может быть для крупных ритейлеров и интернет-магазинов. Однако потенциал есть и у локальных игроков с собственным бизнесом в электронной коммерции, а также у категорий товаров повседневного спроса (FMCG) и моды, считает эксперт.

«Яндекс» «Яндекс» тестирует новый формат покупки товаров через умные телевизоры

Пока Shoppable Ads в России нельзя назвать массовым форматом, но тем не менее некоторые компании, например «Купер», уже пробовали показывать на CTV товары с QR-кодом для перехода к покупке со смартфона, говорит генеральный директор сейлз-хауса Launcher Кирилл Воробьев.

У другого крупного российского производителя телевизоров — Сбербанка — подобных механик прямой покупки через телевизоры пока нет, отмечает источник «Коммерсант» на медиарынке.

Ограничения и перспективы

Технология с QR-кодами остается довольно сложной точкой входа: зрителю нужно успеть навести камеру, отсканировать код и продолжить взаимодействие, поясняет директор по медиазакупкам «СберМаркетинга» Сергей Панкин. Если «Яндекс» доработает формат так, чтобы телезритель мог дойти до покупки, минуя этап, то это станет действительно новым ИТ-инструментом для российского рынка, считает эксперт.

Попытки взаимодействия с телезрителем предпринимались и раньше, однако массового признания у рекламодателей они пока не получили, отмечает эксперт. Текущий формат требует совершения целого ряда действий, которые неудобно выполнять с помощью пульта, напоминает Панкин. В случае с «Яндексом» это ограничение может быть снято за счет экосистемы технологичной компании: если у пользователя уже привязана банковская карта, указан адрес доставки и сохранены другие данные, покупка теоретически может сводиться к нескольким нажатиям на пульте.

Стоимость и эффективность

На первом этапе такие размещения, скорее всего, будут стоить на 10-15% дороже стандартной CTV-видеорекламы, прогнозирует Кирилл Воробьев. Эффективность формата будет зависеть от категории товара, его цены, известности бренда и простоты сценария покупки, отмечает управляющий директор digital-агентства Future Lab (входит в ГК Starlink) Надежда Филягина.

Собеседники на рекламном российском рынке в 2026 г. оценивает стоимость цена за тысячу показов (CPM) такой рекламы в «Яндексе» в диапазоне 250-400 руб.

Контекст рынка

В целом рынок CTV-рекламы в России в 2026 г. может вырасти примерно на 30-35% год к году, напоминает Воробьев. Классическое телевидение развивается заметно слабее: в первом полугодии 2026 г. расходы 150 крупнейших российских рекламодателей на ТВ снизились на 17% год к году, а доля телевидения в их бюджетах сократилась с 70% до 65%. CTV сейчас растет быстрее традиционного ТВ. По итогам 2025 г. объем рынка Connected TV составил 15,5 млрд руб. Таким образом, запуск Shoppable-рекламы на CTV может стать одним из следующих шагов в развитии интерактивной телевизионной рекламы в России, особенно если «Яндексу» удастся упростить путь от просмотра до покупки.