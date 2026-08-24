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Подтверждена совместимость «Альт Домен» от «Базальт СПО» и Termidesk VDI от «Группы Астра»

Компания «Увеон-облачные технологии», разработчик решений для виртуализации рабочих мест и доставки приложений под брендом Termidesk (входит в «Группу Астра»), подтвердила совместимость платформы Termidesk VDI с программным комплексом «Альт Домен» компании «Базальт СПО». Об этом CNews сообщил представитель «Базальт СПО».

«Альт Домен» — это служба каталогов для централизованного управления компьютерами и пользователями в инфраструктуре на базе Linux и Windows по единым правилам из единого центра. Решение позволяет хранить данные о пользователях, рабочих станциях и других объектах корпоративной сети, а также централизованно управлять ими, в том числе с помощью групповых политик.

Termidesk — решение для организации безопасной доставки пользователям и автоматизации жизненного цикла ВРМ с применением различных протоколов удаленного доступа к экрану.

«При переходе на российский программный стек заказчику важно сохранить привычную логику централизованного управления пользователями и рабочими местами. Интеграция Termidesk VDI с «Альт Домен» позволяет использовать единую доменную инфраструктуру для аутентификации пользователей, администраторов и виртуальных рабочих мест. В результате VDI становится частью общей корпоративной системы управления учетными записями, а не отдельным изолированным контуром», – отметил Сергей Халяпин, директор по развитию новых рынков и технологических партнеров Termidesk.

«Обеспечение совместимости программных продуктов с «Группой Астра» — это важный шаг к консолидации экспертизы российских разработчиков в интересах пользователей. Организации и предприятия получают больше свободы в построении корпоративной инфраструктуры. Корректная совместная работа VDI-решений «Группы Астра» и доменной инфраструктуры «Базальт СПО» создает для корпоративных заказчиков надежный фундамент для построения современной, масштабируемой и защищенной среды удаленных рабочих мест сотрудников», — сказал Олег Щавелев, руководитель дирекции по продукту «Базальт СПО».

В рамках совместного тестирования специалисты проверили интеграцию «Альт Домен» 10.4 с Termidesk VDI 6.1.1 и основные сценарии использования доменной службы при организации инфраструктуры виртуальных рабочих мест.

В частности, в Termidesk VDI была успешно добавлена служба каталогов «Альт Домен». После подключения домена пользователи из службы каталогов корректно отображались в системе, а авторизация доменного пользователя проходила успешно.

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Отдельно специалисты протестировали административные сценарии. Учетная запись администратора из «Альт Домен» успешно использовалась для входа в портал администратора Termidesk VDI, что позволяет задействовать централизованную доменную аутентификацию не только для проверки конечных пользователей, но и при администрировании VDI-инфраструктуры.

Также была подтверждена возможность подключения доменных пользователей к виртуальным рабочим местам Termidesk VDI. При назначении группе из «Альт Домен» соответствующего фонда пользователь мог пройти авторизацию в Termidesk Client, выбрать доступный фонд и войти в виртуальное рабочее место с доменной учетной записью.

В ходе испытаний была проверена и публикация доменных виртуальных машин под управлением «Альт Рабочая станция». Подтверждена работа как с автономными машинами, так и с фондами, создаваемыми с использованием полных и связанных клонов. После публикации виртуальные рабочие места корректно регистрировались на контроллере домена в заданной организационной единице.

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Совместимость Termidesk VDI и «Альт Домен» позволяет использовать российскую службу каталогов при построении и эксплуатации инфраструктуры виртуальных рабочих мест. Заказчики получают возможность централизованно управлять доменными учетными записями, использовать их для доступа пользователей к VDI и администрирования Termidesk, а также включать создаваемые виртуальные рабочие места в доменную инфраструктуру.

Это особенно актуально для организаций, последовательно переводящих рабочие места и инфраструктурные сервисы на российское программное обеспечение. «Альт Домен» обеспечивает управление гетерогенной инфраструктурой на базе Linux и Windows и поддерживает сценарии постепенного перехода с Microsoft Active Directory.

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