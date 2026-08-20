В цифровом сервисе для экспедиторов mestoX теперь доступна работа с ЭПД

Компания «Цифровая логистика» добавила в цифровой сервис для экспедиторов и перевозчиков mestoX модуль для работы с электронными перевозочными документами (ЭПД). Доступ к сервису предоставляется бесплатно. Об этом CNews сообщили представители компании «Цифровая логистика».

С 1 сентября 2026 г. в сфере грузоперевозок вводится обязательный электронный документооборот (ЭДО). Грузоперевозчики и экспедиторы обязаны перевести в цифровой формат все перевозочные документы – электронные транспортные накладные (ЭТрН), заказы-заявки, экспедиторские расписки. Чтобы уложиться в сжатые установленные законодательством сроки, бизнесу необходимо выделить на этот переход время и бюджет. «Цифровая логистика» упрощает эту задачу.

Решение объединяет работу со всеми операторами в «едином окне» и позволяет вести весь необходимый документооборот по перевозкам без переключения между системами. Доступ к платформе предоставляется бесплатно, а при подключении пользователя mestoX к оператору ЭДО действует гибкая система тарификации. Так, пользователь приобретает пакет документов, например, на 500 отправок в год. При исчерпании лимита он может докупить недостающее количество до следующего порога, например, до 1000, не оформляя полный пакет, что позволит бизнесу оптимизировать затраты.

Кроме того, заказчикам доступна возможность передать подписание документов на аутсорсинг в компанию «Цифровая логистика». В этом случае организации не нужно выпускать электронную подпись на каждого сотрудника, отслеживать актуальность полномочий на время отпусков или больничных, корректировать регламенты при увольнениях. Подписание документа происходит автоматически по заданным условиям либо по подтверждению сотрудника – кнопкой в интерфейсе или командой через бота в мессенджере.

Возможность работы с электронной перевозочной документацией в mestoX позволяет бизнесу организовать взаимодействие и бизнес-процессы с перевозчиками непосредственно в интерфейсе системы через мессенджер «Макс». Это удобно, поскольку у водителей во время маршрутов не всегда есть доступ к стационарному ноутбуку, да и сам предприниматель часто за рулем.

«mestoX – это наш экспериментальный, но уже успешный проект. Мы сознательно запустили платформу именно в таком режиме – формируем сообщество вовлеченных экспедиторов, собираем от них обратную связь, предлагаем пользователям голосовать за улучшения и готовы быстро реализовывать самые востребованные инструменты. Теперь на платформе доступна и возможность работы с ЭПД. Наше предложение по ЭПД, включая ЭТрН, построено так, чтобы снизить организационную нагрузку на бизнес, а также избавить его от переплат: ведь сейчас пока мало кому понятно, как работать с нововведениями в сфере грузоперевозок, а изменений будет еще много, – сказал Виктор Сизов, сооснователь компании «Цифровая логистика». – Нам важно, чтобы экспедиторы включились в процесс создания продукта под себя и свои задачи, а не годами ждали “идеального” софта».

B2B SaaS-платформа mestoX – это единое рабочее пространство для экспедиторов, объединяющее работу с ключевыми операторами в едином интерфейсе. На платформе экспедиторы могут участвовать в торгах, отслеживать спот-заявки и тендеры, анализировать ставки, искать грузы по маршрутам, назначать водителей и транспорт, а также контролировать статусы заказов. Такой подход – работа через «единое окно» – экономит в среднем до 50% рабочего времени экспедитора.

Уже в следующих релизах команда планирует добавить страховые решения, которые помогут защитить бизнес от рисков по договорам транспортной экспедиции. Кроме того, дальнейшее развитие платформы планируется силами профессионального сообщества экспедиторов. Для этого команда запустила бота, через который пользователи могут предлагать, какие функции нужно добавить в инструмент, и голосовать за то, что должно быть автоматизировано в первую очередь. В перспективе этот процесс упростится больше – разработчики планируют сделать исходный код открытым.