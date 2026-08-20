ГК «Инспарк» присоединилась к партнерской экосистеме платформы промышленного ИИ «АтомМайнд»

Компании «Индастри софт солюшнс» и «Информационные системы и стратегии» (входит в ГК «Инспарк») объявили о стратегическом партнерстве с целью продвижения и продажи комплексных решений на базе платформы промышленного ИИ «АтомМайнд». Об этом CNews сообщили представители компании «Индастри софт солюшнс».

Евгений Алексеенко, директор по продукту «АтомМайнд»: «Благодаря нашей платформе искусственный интеллект становится доступным и тиражируемым инструментом, позволяющим предприятиям решать реальные производственные задачи. Для внедрения ИИ-технологий в промышленности и ускорения разработки импортонезависимых решений мы развиваем партнерскую экосистему «АтомМайнд», консолидируя экспертизу ведущих российских ИТ-компаний. Многолетний опыт и компетенции ГК «Инспарк» помогут масштабировать применение «АтомМайнд» не только в промышленности, но и в других отраслях».

Генеральный директор «Информационные системы и стратегии» Алексей Турочкин: «ИИ-функционал, реализованный в «АтомМайнд», может обеспечить промышленным заказчикам новые возможности для оптимизации технологических процессов, повышения качества продукции и снижения издержек. На рынке сформирован запрос на работающие ИИ-решения в тех сегментах, на которые наша компания нацелена как интегратор».