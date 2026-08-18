Транспортные документы от «Платформы ЭПД» можно будет подписать в смартфоне

«Платформа ОФД» присоединилась к соглашению Минцифры России о развитии и внедрении мобильной электронной подписи «Госключ». Сотрудничество направлено на проработку новых сценариев использования сервиса, обмен технологической экспертизой и поддержку интеграции в продукты электронного документооборота. Об этом CNews сообщили представители «Платформы ЭПД».

Интеграция с «Госключом» позволит участникам перевозок (грузоотправитель, перевозчик, грузополучатель) подписывать электронные перевозочные документы, включая электронные транспортные накладные (ЭТрН), прямо со смартфона. Предпринимателям не потребуется использовать компьютер и физический носитель электронной подписи — все необходимые действия можно будет выполнить через мобильное приложение «Госключ».

Новый сценарий особенно актуален в преддверии обязательного перехода на ЭПД с 1 сентября 2026 г. «Платформа ОФД» планирует адаптировать технологию под реальные сценарии работы предпринимателей.

С помощью «Госключа» в Платформе ЭПД наемные водители смогут подписывать документы усиленной квалифицированной электронной подписью физического лица во время рейса с мобильного телефона. Кроме того, будут реализованы следующие форматы взаимодействия:

Методическая и техническая поддержка: Минцифры России окажет поддержку по вопросам интеграции и эксплуатации «Госключа» в сервисах «Платформы ОФД».

Популяризация и обучение: запланированы совместные очные и онлайн-мероприятия, направленные на информирование пользователей о продуктах, интегрированных с «Госключом», а также размещение методических материалов для простой и понятной работы с сервисом.

Обмен опытом: успешные практики и новые сценарии интеграции будут транслироваться на официальных ресурсах как операторов ЭДО, так и Минцифры России, формируя базу лучших практик для всего рынка ЭДО.

«Для предпринимателей и водителей сотрудничество с “Госключом” означает реальную мобильность в оформлении электронных перевозочных документов. С 1 сентября 2026 г. документы будут подписываться на разных этапах перевозки, при этом водители и предприниматели часто находятся непосредственно в рейсе и не имеют постоянного доступа к компьютеру. Мы видим большой потенциал этой технологии и в других продуктах “Платформы ОФД”», – отметила Наталья Семенова, руководитель по массовым продуктам «Платформы ОФД».

«Интеграция с “Госключом” — это важный шаг к тому, чтобы сделать электронный документооборот в перевозках по-настоящему мобильным. Водители в рейсе не имеют постоянного доступа к компьютеру, а подписание документа в смартфоне занимает всего 15–20 секунд. При этом подпись, созданная через “Госключ”, имеет такую же юридическую силу, как и традиционная квалифицированная электронная подпись на токене. Мы рады, что “Платформа ОФД” разделяет наш подход к цифровизации логистики, и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество с целью развития единого пространства доверия», – сказал руководитель проекта «Госключ» Минцифры России Роман Клин.

«Платформа ЭПД» входит в список аккредитованных операторов ИС ЭПД.