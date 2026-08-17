В платформе управления автопарком Waliot появился модуль бизнес-аналитики

Российский разработчик платформы управления автопарком Waliot выпустил модуль «Waliot.Аналитика». Решение объединяет данные спутникового мониторинга транспорта и бортовой телеметрии в систему управленческих показателей. Оно помогает оценивать степень использования транспорта и специальной техники, расход топлива, периоды без движения, работу двигателя на холостом ходу и отклонения от установленных нормативов по отдельным объектам мониторинга. Модуль вошел в состав приложения «Waliot.Навигатор». Об этом CNews сообщили представители ООО «Первая Мониторинговая Компания».

«Waliot.Аналитика» работает с накопленными данными и визуализирует информацию по автопарку за выбранный период. Руководитель сначала видит общую динамику показателей, а затем переходит к подразделению или конкретному транспортному средству, с которыми связаны наибольшие отклонения и потенциальные потери.

Модуль включает девять взаимосвязанных аналитических панелей - дашбордов: «Обзор», «Детализация», «КПД и КТГ», «Холостой ход», «Простой техники», «Фактический расход», «Нормы топлива», «Заправки» и «Эффективность». На стартовом экране одновременно отображаются текущее состояние объектов мониторинга, статусы технического обслуживания и итоги работы за период: пробег, моточасы, расход топлива, доступность телематических данных и нарушения скоростного режима.

Раздел «Детализация» переводит общие показатели на уровень отдельных транспортных средств и единиц техники. В нем формируются рейтинги по пробегу, моточасам, фактическому расходу топлива и максимальной зафиксированной скорости в эпизодах нарушения установленного скоростного ограничения. Расширенная таблица позволяет сопоставить время движения и стоянок, моточасы, топливные показатели, события заправок и сливов, а также периоды отсутствия связи с платформой. Данные можно выгрузить в формате CSV для дальнейшего анализа.

Отдельный блок посвящен топливной эффективности. Система показывает фактический расход и его структуру, рассчитывает удельные показатели в литрах на 100 км и литрах на моточас, сопоставляет результат с установленными в платформе нормами и выделяет транспортные средства с экономией или перерасходом. Экономия одних объектов не компенсирует перерасход других: отклонения рассчитываются отдельно по каждому транспортному средству или единице техники. Такой подход помогает быстро сформировать перечень объектов, требующих проверки.

Дашборд «Простой техники» показывает продолжительность периодов, в которые объект не двигался. Раздел «Холостой ход» отражает время работы двигателя в режиме холостого хода и связанный с этим расход топлива. Денежная оценка показывает расчетные топливные потери - стоимость топлива, израсходованного на холостом ходу, и перерасход относительно установленных норм.

Для специальной техники, выполняющей работы на местах, система позволяет разделять режим холостого хода и работу двигателя в заданном рабочем диапазоне оборотов. Это дает возможность детализированно проверять экскаваторы, автокраны, дизель-генераторные установки и другую мобильную или стационарную технику, для которой пробег не является основным показателем степени использования.

В разделе «Заправки» собраны объемы и количество событий, которые система классифицирует как заправки и сливы на основании данных датчиков уровня топлива. Динамика по дням помогает выявлять резкие изменения уровня топлива, а рейтинги по объектам - выделять транспортные средства и единицы техники с нетипичными топливными событиями.

Диаграмма рассеяния «Эффективность» сравнивает объекты мониторинга одновременно по двум показателям - например, по доле моточасов, приходящейся на движение, и доле работы двигателя на холостом ходу либо по времени движения и продолжительности простоев. На общей диаграмме становятся заметны объекты, которые одновременно отклоняются по нескольким параметрам.

Общие фильтры действуют на всех дашбордах. Пользователь анализирует весь парк, отдельную организацию, группу либо конкретную единицу техники. Платформа ежедневно формирует агрегированный суточный набор показателей по каждому объекту мониторинга, а затем объединяет эти данные за месяц, квартал или другой выбранный период. Такой принцип позволяет отслеживать устойчивые изменения, а не делать выводы по одному рейсу или отдельному дню.

«Системы мониторинга накопили большой объем телеметрии, но руководителю до сих пор приходится получать ответ через наборы различных отчетов. Мы создали Waliot.Аналитику как управленческий слой над данными. Сначала пользователь видит масштаб потерь и динамику, затем за несколько кликов переходит к конкретной машине, подразделению или типу отклонения. Наша задача чтобы данные приводили к решению: перераспределить технику, проверить оснащение, выявить перерасход или сократить холостой ход», - отметил Александр Кононков, генеральный директор ООО «Первая мониторинговая компания».

Состав показателей зависит от оснащения объектов мониторинга и качества телеметрических данных.

Денежные показатели рассчитываются по заданной стоимости топлива, имеют оценочный характер и предназначены для сопоставления объектов и определения масштаба потерь.

«Waliot.Аналитика» ориентирована на руководителей транспортных подразделений, менеджеров автопарков и аналитиков компаний, эксплуатирующих грузовые и легковые автомобили, а также мобильную и стационарную специальную технику. Модуль может применяться в логистике, строительстве, сельском хозяйстве, нефтегазовом секторе, энергетике, коммунальном хозяйстве и других отраслях, где важно управлять степенью использования техники, расходом топлива, простоями и стоимостью эксплуатации.