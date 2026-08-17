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«МегаФон» развил сеть в Пригородном районе Северной Осетии

«МегаФон» расширил цифровой ландшафт в республике. Изменения уже почувствовали жители сел Октябрьского, Сунжа, Михайловского. Cпециалисты усилили покрытие, чтобы обеспечить соединение даже в отдаленных поселениях. Теперь средняя скорость загрузки данных здесь достигает 70 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Техническая служба компании модернизировала базовые станции в близлежащем к столице — городу Владикавказу — районе. Сейчас связь «МегаФона» доступна на всей территории поселений — от жилых домов до социальных и культурных объектов.

В рамках обновления инфраструктуры оператор использовал на объектах связи, расположенных в селах, дополнительно средние и высокие диапазоны частот LTE. Работы позволили расширить площадь покрытия сети четвертого поколения, улучшить качество голосовой связи.

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«Мобильная связь кардинально меняет качество жизни и привычки людей: открываются новые возможности для удаленной работы и обучения, использования онлайн-медицины и оперативного получения госуслуг. Мы видим это на примере телеком-объектов в небольших населенных пунктах, когда жители начинают пользоваться связью с первого дня запуска базовых станций», — сказал директор «МегаФона» в Северной Осетии Ацамаз Бесолов.

Для удобства жителей Пригородного района оператор также открыл два дополнительных салона связи — на улице Павла Тедеева в с. Октябрьском и на улице Строителей в с. Михайловском. Здесь можно заменить сим‑карту, приобрести и настроить мобильное оборудование, активировать антивирус или дополнительно защитить экран смартфона. Сотрудники помогут подобрать актуальный тариф, подключить необходимые дополнительные услуги.

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