«СофтБаланс» разработал для СПб ГУП «Пассажиравтотранс» чат-бот в «Макс», интегрированный с «1С:ERP»

СПб ГУП «Пассажиравтотранс», один из автобусных пассажирских перевозчиков Северо-Запада России, перевел личный кабинет водителя в формат чат-бота в мессенджере «Макс» с интеграцией в «1С:ERP». Разработку выполнил ГК «СофтБаланс». Об этом CNews сообщили представители ГК «СофтБаланс».

Чат-бот позволяет тысячам водителей, ежегодно перевозящим 335 млн пассажиров, оперативно взаимодействовать с диспетчерскими и техническими службами прямо со смартфона. Особое внимание уделено информационной безопасности: при проектировании учитывались требования Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».

Через чат-бот водители могут получать информацию о предстоящих сменах и транспортных средствах, заполнять чек-листы автобусов, работать с путевыми листами, вызывать техническую помощь, фиксировать ДТП и оперативно связываться с подразделениями автобусного парка. Реализация личного кабинета водителя в чат-боте в «Макс» оказалась наиболее оптимальным решением среди всех существующих альтернатив. Мессенджер имеет сертификат Ready for Astra, подтверждающий совместимость и безопасность на операционной системе Astra Linux, и лицензию ФСТЭК России. Отраслевые эксперты отмечают, что такой подход повышает мобильность персонала и прозрачность процессов.

«Мы создали решение, которое органично вписывается в существующую ИТ-инфраструктуру заказчика и полностью закрывает его задачи. Альтернатива – разработка мобильного приложения – увеличила бы сроки и бюджет проекта и потребовала бы отдельных лицензий и сертификатов на продукт», – сказала Ирина Мирошникова, руководитель департамента корпоративных проектов ГК «СофтБаланс».