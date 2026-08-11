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Новые модели наушников Acefast в продаже

Компания diHouse представляет на российском целый набор новых доступных моделей наушников от бренда Acefast. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Беспроводные наушники Acefast W8, W7, W6 и W4 имеют защиту от влаги IPX4 и поддерживают функцию шумоподавления при звонках. Модель W8 оснащена Bluetooth 6.0, шумоподавлением 35 дБ, поддерживает ANC, ENC, режим низкой задержки и функцию ИИ-перевода через приложение. Модель W7 использует Bluetooth 6.0, оснащена 13-мм динамиком с усиленными басами, поддерживает режим низкой задержки и ИИ-шумоподавление при вызовах. Наушники модели W6 работают на Bluetooth 5.4, отличаются наличием цветного сенсорного экрана на чехле для управления эквалайзером, шумоподавлением и громкостью. Модель W4 использует Bluetooth 5.4, выделяется конструкцией чехла-подставки для телефона, сверхмалым углом наклона вкладыша и ультратонким дизайном при минимальном весе 37,6 г.

Новые накладные наушники Acefast представлены моделями H16, H14 и H12. Все три модели выполнены из ABS-пластика и искусственной кожи в качестве основных материалов, оснащены микрофоном и предлагают продуманную систему управления. Модель H16 — проводные игровые наушники с RGB-подсветкой, кабелем 2 м, весом 308 г и защитой IPX4, без активного шумоподавления. Модель H14 оснащена Bluetooth 6.0, активным шумоподавлением 52 дБ, емкостью аккумулятора 500 мАч и поддержкой датчика ношения, пространственного звука и игрового режима. Модель H12 с Bluetooth 5.4 отличается шумоподавлением 48 дБ, пятью микрофонами и режимами низкой задержки и усиления низких частот.

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Пресс-служба diHouse
Новые модели наушников Acefast в продаже

Проводные наушники Acefast L11 USB-C Hi-Fi оснащены лучшей в мире двухмагнитной композитной диафрагмой, всенаправленным силиконовым микрофоном и характеризируются отсутствием задержки звука в видео и играх.

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Новые наушники предлагаются по следующим ориентировочным розничным ценам: модель W4 – 1,99 тыс. руб., W6 – 2,79 тыс. руб., W7 – 1,69 тыс. руб., W8 – 2,29 тыс. руб., H16 – 1,89 тыс. руб., H14 – 4,79 тыс. руб., H12 – 2,79 тыс. руб. и модель L11 USB-C Hi-Fi – 2,39 тыс. руб.


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