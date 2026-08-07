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ИИ‑платформа «БиоПульс» снизит биориски в животноводстве

«Агропромцифра» и «Смарт Технологии Инвест» запустили пилотный проект по контролю биобезопасности в животноводстве с использованием технологий искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщил представитель «Агропромцифры».

Платформа «БиоПульс» для прогнозирования биорисков на предприятиях АПК объединяет данные о производственных объектах, ветеринарных мероприятиях, перемещении персонала и транспорта, санитарных процедурах, лабораторных исследованиях, инцидентах, а также о причинах ухудшения состояния и гибели животных.

Технологии искусственного интеллекта и аналитики данных позволят выявлять факторы риска и сигналы отклонений на ранних стадиях, определять взаимосвязи между событиями и формировать предупреждения о возможных угрозах до их перерастания в инциденты.

Внедрение предиктивной модели управления биобезопасностью позволит снизить риск критических инцидентов на производственных площадках, а также сократить время реакции на угрозы за счет ранних предупреждений и автоматизированной аналитики событий. Эти параметры будут детально верифицироваться в ходе пилотного проекта, однако уже сейчас понятно, что речь идет о переходе от реактивного к упреждающему управлению биорисками.

Бизнес получит единый риск-профиль площадок, общую методологию внутренних проверок, скоринговую модель самоконтроля, ранние индикаторы деградации, а также обучение и доступ к профессиональному сообществу.

Менеджменту система дает не просто сводку показателей, а живую карту взаимосвязей: все, что происходит на объекте, теперь собирается в единую картину, а не распадается на множество разрозненных отчетов.

«“БиоПульс” – это биобезопасность на упреждение: система, которая помогает защищать людей и животных до того, как риск становится инцидентом. Мы создаем практический цифровой инструмент для агропромышленных предприятий совместно с АО Агропромцифра”», – отметил руководитель проектов цифровизации «Смарт Технологии Инвест» Никита Юзефович.

В рамках проекта «Агропромцифра» инициирует создание экспертного совета, в который войдут представители федеральных и региональных органов власти, научного сообщества, отраслевых союзов и бизнеса.

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Ключевой задачей совета станет независимая оценка и верификация методологии, внутренних процессов и подходов, заложенных в платформу, а также рекомендации по её развитию и тиражированию.

«Наша совместная разработка с “Смарт Технологии Инвест” – пример того, как отраслевая ИТ-экспертиза переходит в плоскость конкретных промышленных решений. “Агропромцифра” как разработчик платформенных решений обеспечила методологическую основу проекта: мы сформировали единую модель данных, объединяющую производственные, ветеринарные и логистические процессы, и заложили архитектуру, позволяющую масштабировать решение на всю отрасль», – сказала директор по стратегическим продажам «Агропромцифры» Анастасия Вяликова.

Первой площадкой для внедрения платформы станут предприятия группы компаний «Таврос», выступающей индустриальным партнером проекта. На базе реальных производственных данных будут отрабатываться сценарии предиктивного управления биологическими рисками, в том числе профилактика особо опасных заболеваний животных и повышение устойчивости технологических цепочек.

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«Для животноводства и птицеводства биобезопасность – это прежде всего защита людей и животных. Участие ГК “Таврос” в проекте позволит компании первой внедрить предиктивный подход к управлению биологическими рисками и усилить профилактику особо опасных болезней животных на производственных площадках. Для нас важно, чтобы профилактические меры планировались до возникновения критической ситуации, а управленческие решения принимались на основе полной и актуальной информации», – сказал директор по ИТ и цифровой трансформации управляющей компании «Таврос» Артем Самойлов.

В перспективе «БиоПульс» может стать отраслевой платформой для взаимодействия сельхозпредприятий, банков, страховых компаний, производителей ветеринарных препаратов и научных организаций. Результаты работы системы выйдут за периметр одной площадки и станут общим языком оценки рисков для всего рынка.

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