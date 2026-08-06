В России за пять лет создадут сеть технопарков для ИТ-разработчиков. Инвестиции составят 25 миллиардов

Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) обещает в ближайшие пять лет построить технопарки общей площадью в 100 тыс. квадратных метров, в которых разработчики будут создавать технологии двойного назначения. Один крупный объект возводить нельзя из соображений безопасности.



Распределенная сеть

Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ, объединяет разработчиков продукции военного и двойного назначения) планирует создать в России сеть специализированных технопарков, пишет «Коммерсант».

Инвестиции составят более 25 млрд руб. Осуществить строительство планируется за пять лет. Это будут производственные площадки с офисной инфраструктурой.

Объекты будут защищены и распределены по стране. Отказ от строительства одного крупного центра связан с требованиями безопасности, пояснил председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков.

Потребность в технологиях

По словам Безрукова, потребность в таких площадях оценивается более чем в 100 тыс. кв. м. Это при том, что на данный момент у ЦБСТ уже 525 резидентов, а к концу 2026 г. их число превысит 625. В большинстве своем это малые и средние разработчики специальной техники.

magnific.com/kjpargeter Центр беспилотных систем и технологий собирается построить по всей стране целую сеть технопарков для разработчиков

Совокупная выручка резидентов в 2025 г. составила 81,8 млрд руб., увеличившись примерно на 30% год к году, по данным центра, полученным из открытой корпоративной отчетности.

Безруков рассказал изданию об изменении спроса и технологических приоритетов разработчиков вместе с изменением характера боевых действий. До сих пор требовались, в основном, беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы, а теперь — комплексные системы противодействия и ликвидации беспилотников, включая средства обнаружения, автоматизированного управления, перехвата и защиты объектов.

Запуск военного маркетплейса

Безруков отметил, что сеть специализированных защищенных технопарков должна стать элементом целой инфраструктуры: «Мы выстраиваем для разработчиков единый путь — от отбора проектов в акселераторе до организации производства и выхода к заказчику».

Выходом к заказчику станет полноценный запуск военного маркетплейса «РОЙ.Маркет» после окончания пилотной стадии. В результате тестирования платформы были определены требования к масштабированию. Она станет сервисом с распределенной логистикой и самостоятельной работой поставщиков.

О «РОЙ.Маркет» Безруков сообщил, что в контур уже интегрированы несколько надежных логистических операторов, а также механизмы страхования, маршрутизации и досмотра грузов. После проверки продукции и получения допуска разработчики смогут поставлять изделия непосредственно подразделениям-заказчикам. К 1 сентября к платформе планируется подключить технико-эксплуатационные части Министерства обороны. Возможно, позже подключатся и другие силовые ведомства.

В июне 2026 г. CNews писал, что в США тоже планируют создать платформу вроде Amazon для продажи союзникам дронов и систем борьбы с беспилотниками. Это должно дать производителям возможность точнее прогнозировать спрос и быстрее масштабировать критически важные технологии.