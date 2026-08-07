Softline потратил 340 миллионов на покупку бывшего консалтингового подразделения KPMG

Softline заплатил 113 млн руб. за 51% ИТ-консалтинговой компании BeringPro. Большая часть средств была выплачена акциями Softline. С учетом платежей, которые Softline сделал в капитал BeringPro, полная сумма сделки составила 340 млн руб.

За сколько Softline купила BeringPro

Группа компаний «Софтлайн» (Softline) раскрыла подробности приобретения ИТ-компании «БерингПро» (BeringPro).

В сентябре 2025 г. «Софтлайн» приобрела 51% в ООО «БП Партнеры» (юридическое лицо «БерингПро») за краткосрочное вознаграждение, размер которого составляет 113 млн руб.

До конца 2025 г. Softline погасила задолженность по данному краткосрочному вознаграждению, выплатив 13 млн руб. денежными средствами и 100 млн руб. собственными акциями (эквивалентно примерно 0,5% от общего числа акций по котировкам на конец 2025 г.).

Фото: ГК Softline Покупка 51% ИТ-консалтинговой компании BeringPro обошлась «Софтлайну» в 113 миллион рублей

Гудвил (разница между справедливой стоимостью компании, уплаченной при ее приобретении, и суммой приобретаемых активов за вычетом приобретаемых обязательств) от данной сделки оценивается в 201 млн руб.

Дебиторская задолженность BeringPro составляет 120 млн руб., в Softline ожидают, что данная сумму будет полностью взыскана.

Приобретение BeringPro было совершено через группу «Борлас», занимающуюся ИТ-консалтингом. В 2023 г. Softline приобрел 51% в группе «Борлас» за 1,62 млрд руб. В начале 2026 г. «Борлас» и BeringPro вошли в состав «Фабрика ПО» (FabricaOneAI) - подразделения «Софтлайн» по заказной разработке и тиражному ПО.

Правильный расчет суммы сделки

Ранее сумма сделки по покупке BeringPro не раскрывалась. Но осенью 2025 г. директор департамента Softline по слияниям и поглощениям (M&A) Максим Русских говорил, что приобретение 51% доли в BeringPro было осуществлено по мультипликатору 4x EV/EBITDA (отношению стоимости компании к прибыли до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию).

Согласно презентации Sopftline, в 2024 г. выручка BeringPro составила 1,9 млрд руб. (рост за год - 21%), показатель EBITDA - 184 млн руб. (рост за год - 57%), чистая прибыль 192 млн руб. (рост за год - 62%).

Исходя из этих цифр, агентство «Интерфакс» оценивало стоимость покупки 51% в BeringPro в 700 млн руб. Также Русских говорил, что две трети от суммы приобретения будут направлены на развитие бизнеса и погашение долговых обязательств компании. Оставшаяся треть суммы сделки будет выплачена владельцам BeringPro в виде денежных средств и акций Softline, причем на акции будет наложено ограничение на продажу в течение шести месяцев (lock-up).

Пресс-служба Softline пояснила CNews, что «Интерфакс» самостоятельно производил расчеты и допустил неточности, а указанная агентством сумма не относится к стоимости сделки.

В отчетности «Софтлайн» отражена сумма, которая была выплачена продажам денежными средствами и акциями компании, остальное было направлено непосредственно в капитал BeringPro для развития бизнеса, уточнили в пресс-службе компании. Соответственно, полная сумма сделки по покупке 51% в BeringPro составила 340 млн руб,, из которых 226 млн руб. были направлены в капитал компании.

Краткая история BeringPro

BeringPro специализируется на управленческом и ИТ-консалтинге, а также внедрении решений для цифровой трансформации и повышении эффективности бизнеса.

Заказчиками BeringPro являются крупнейшие горнодобывающие и золотодобывающие компании, предприятия металлургии и химической промышленности, работающие в России и за рубежом. Сотрудники BeringPro ранее работали в европейских аудиторских компаниях KPMG и Arthur Andersen.

В 1997 г. KPMG выделила консалтинговое подразделение в отдельную компанию, которая с 2000 г. работала под брендом KPMG Consulting. В 2002 г. KPMG Consulting приобрела Arthur Andersen и стала работать под брендом BeringPoint. В 2009 г. BeringPoint стала независимой компанией, оказывающей услуги в области бизнес и ИТ-консалтинга.

В 2016 г. компания начала работать в России как независимое юридическое лицо ООО «БерингПойнт». С 2024 г. российская компания работает под брендом BeringPro.

Кто и за сколько продал доли в BeringPro

По данным базы «Контур.Фокус», ООО «БП Партнеры» было создана в 2016 г. Изначально 63,64% в компании принадлежало ее гендиректору Константину Попову, 27,27% - Александру Зюзюкину, 9% - Сергей Ткаченко.

С сентября 2025 г. 51% в компании принадлежат ООО «Группа «Борлас». Доля Попова сократилась до 31,2%, доля Зюзюкина составила 13,4%, доля Ткаченко - до 4,5%.

Исходя из этих оценок, в ходе сделки с Softline Попов мог заработать 71,8 млн руб., Зюзюкин - 30,7 млн руб., Ткаченко - 10 млн руб.