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IBS и «МСтрой» объединят усилия для цифровизации строительных процессов

Группа компаний IBS заключила соглашение о партнерстве с компанией «МСтрой» — российским разработчиком программного обеспечения для строительства. Сотрудничество направлено на повышение эффективности строительных проектов за счет формирования единой среды данных и актуальной аналитики. Об этом CNews сообщил представитель IBS.

«МСтрой» — дочернее предприятие одной из ведущих организаций в сфере транспортного, промышленного и гражданского строительства «Мостострой-11» (входит в ГК «Нацпроектстрой»).

Компания разработала и поддерживает программный комплекс MStroy — цифровую платформу для комплексного управления строительными проектами, а также систему MS|Face — для управления персоналом на строительных площадках при помощи технологии распознавания лиц.

IBS — технологический партнер лидеров российского рынка, ИТ-сервисная компания с многолетним опытом создания и внедрения цифровых продуктов. За более чем 30-летнюю историю команда IBS реализовала свыше 27 тыс. проектов в различных отраслях экономики, в том числе в строительстве.

Сотрудничество IBS и «МСтрой» призвано упростить предприятиям доступ к специализированным отечественным решениям, которые позволяют более эффективно использовать ресурсы, минимизировать экономические и производственные риски при реализации строительных проектов.

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Дмитрий Васильев, управляющий партнер IBS, сказал: «Команда “МСтрой“— опытные разработчики и специалисты с глубокой отраслевой экспертизой. Созданная ими платформа охватывает все ключевые направления цифровизации строительства — от перевода разрешительных процедур и проектной документации в электронный формат до создания “цифровых двойников“. Программный комплекс прошел проверку практикой, подтвердив надежность в условиях реального производства на строительных объектах. В рамках сотрудничества мы будем совместно развивать цифровую зрелость строительной отрасли на базе отечественного ПО».

«В наших цифровых продуктах аккумулированы компетенции проектного управления, накопленные “Мостострой-11“. Программный комплекс MStroy используют более 400 компаний. Решение внедряется для цифровизации процессов управления строительством при реализации крупных инфраструктурных и социально значимых объектов. Мы готовы делиться с рынком технологиями, которые помогают соблюдать сроки и бюджеты, выполнять требования регуляторов и повышать прозрачность процессов. Совместная работа с группой компаний IBS откроет дополнительные возможности для внедрения наших решений, а объединение опыта и лучших практик гарантирует высокое качество проектов», — отметила Наталья Бреус, генеральный директор «МСтрой».

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