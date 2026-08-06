«Философт» интегрировал оборудование BAS-IP с платформой «Мажордом»

Компания «Философт» реализовала интеграцию платформы «Мажордом» с оборудованием BAS-IP. Это расширяет список производителей домофонных систем, совместимых с платформой, и дает девелоперам больше возможностей при выборе оборудования для жилых комплексов. Об этом CNews сообщили представители «Философт».

После подключения интеграции жители смогут принимать аудио- и видеозвонки с домофона, открывать дверь через мобильное приложение «Мажордом», просматривать изображение с камеры домофона в режиме реального времени, а также использовать функцию распознавания лиц для бесконтактного доступа.

Все функции доступны в приложении «Мажордом», поэтому жителям не потребуется использовать отдельное приложение производителя домофона.

Интеграция BAS-IP расширяет перечень оборудования, которое может использоваться совместно с платформой «Мажордом», сохраняя для жителей привычный способ управления домофоном через мобильное приложение.

«При развитии платформы мы последовательно расширяем перечень совместимого оборудования. Это позволяет девелоперам выбирать решения, которые лучше подходят под задачи конкретного проекта, сохраняя все основные функции управления домофоном в приложении “Мажордом”», — отметил директор компании «Философт» Иван Власов.