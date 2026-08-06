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Школьники Севастополя завершили летнюю работу в ИТ ПСБ

В ИТ-центре ПСБ в Севастополе завершилась летняя трудовая смена для подростков, организованная банком совместно с губернаторскими школьными трудовыми отрядами. В этом году ее участниками стали 30 ребят, которые в течение месяца знакомились с профессией инженера ИТ-инфраструктуры.

ИТ-смена для подростков

В Севастополе в ИТ-центре ПСБ подошла к концу летняя трудовая смена, организованная для подростков банком совместно с губернаторскими школьными трудовыми отрядами. В 2026 году участие приняли 30 ребят — целый месяц они знакомились с профессией инженера ИТ-инфраструктуры.

Под руководством наставников они научились автоматизировать ручное выполнение типовых операций, создавать инструменты для анализа ошибок баз данных, оптимизировать запросы для аналитики и выявлять малоэффективные решения ИТ-процессов. Полученные знания отработали в ходе практических заданий, в результате которых ребятам удалось увеличить скорость обработки тестовых заявок на 15%.

Помимо освоения ИТ-навыков программа летней смены была нацелена также на развитие «гибких» навыков и коммуникационных качеств, которые сегодня необходимы для карьеры в крупных компаниях.

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«ПСБ последовательно вносит вклад в формирование нового поколения ИТ‑специалистов: мы не просто знакомим подростков с профессией, но и даём им реальный опыт решения прикладных задач в условиях, максимально приближенных к настоящей работе. Результаты летней смены в Севастополе подтверждают эффективность такого подхода: ребята не только освоили ключевые инструменты инженера ИТ‑инфраструктуры, но и смогли на практике повысить эффективность рабочих процессов. Мы намерены и дальше поддерживать подобные инициативы и предоставлять подрастающему поколению новые возможности для освоения востребованных ИТ‑профессий — в этом видим залог устойчивого технологического будущего страны», — сказал старший вице-президент, руководитель блока информационных технологий ПСБ Никита Шамрай.

За работу в ИТ-центре ПСБ подростки получили заработную плату и памятные подарки от банка.

Рекламаerid:2W5zFJj6yEhРекламодатель: ПАО «Банк ПСБ»ИНН/ОГРН: 7744000912/1027739019142Сайт: https://www.psbank.ru/

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