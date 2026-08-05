CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» провел апгрейд сети в «Западных воротах» Приангарья

Более 40 тыс. человек получили доступ к более стабильной мобильной связи и высоким скоростям мобильного интернета. Техническая служба «МегаФона» построила и модернизировала базовые станции в Тайшетском районе, в результате значительно выросло качество работы LTE-сети. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое телеком-оборудование появилось в Тайшете, селе Бирюса и рабочем поселке Юрты. Инженеры «МегаФона» задействовали сразу несколько частотных диапазонов, которые дают широкую зону покрытия, оптимальную емкость сети для большого числа абонентов, стабильность сигнала и высокие скорости интернета. Также после строительства станции расширилась зона покрытия технологии VoLTE, обеспечивающая пользователей чистым звуком при голосовых соединениях в сети 4G.

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

Кроме того, в Тайшете на уже существующую инфраструктуру добавили низкочастотный диапазон LTE, который увеличил дальность сигнала. Модернизация прошла и в других населенных пунктах района: в Тамтачете, Шиткино, Черчете подключили дополнительные мощности, чтобы увеличить скорости загрузки и расширить покрытие сети.

«С начала года наши технические специалисты построили и модернизировали порядка 250 базовых станций, часть работ прошла в Тайшетском районе. Для нас важен цифровой комфорт пользователей, поэтому мы ориентируемся на потребности абонентов: улучшаем сеть там, где растет спрос на связь и интернет. Так, например, в Тайшете за первое полугодие рост онлайн-трафика составил более чем 7%, а объема звонков – 12% относительно аналогичного периода прошлого года. Значительная динамика прослеживается и на территории всего района», – отметил Дмитрий Бобков, директор «МегаФона» в Иркутской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как киберустойчивость изменила приоритеты ИБ

Вместо миллиарда сайтов доступны несколько десятков. 60% мобильных интернет-сессий проходят по «белым спискам». Россияне задают вопросы

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Starlink довел конкурента до банкротства

Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом

Баллы за кристаллы. Власти ужесточают требования к многокристальным чипам. Электронщики говорят, что это по ним ударит

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор монитора MSI PRO MAX 271PHW E14: практичность и визуальный комфорт

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще