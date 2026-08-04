ROC Backup получил сертификат совместимости «Яндекс 360»

ROC Backup стал первым продуктом для резервного копирования, получившим сертификат совместимости с сервисами «Яндекс 360». Он удостоверяет, что продукт использует официальные API и документированные возможности платформы для защиты данных «Почты», «Диска» и» Календаря». До настоящего времени «Яндекс 360» не выдавал подобных подтверждений сторонним инструментам этого класса. Об этом CNews сообщил представитель K2 Cloud.

Новый статус подтверждает соответствие ROC Backup требованиям экосистемы, корректную интеграцию с ее сервисами, а также соблюдение безопасности платформы. Последнее особенно важно для корпоративных заказчиков, для которых защита облачных данных — важная часть стратегии. Продукт ориентирован как на компании среднего бизнеса, так и на крупные предприятия.

«Сертификация ROC Backup — своевременный шаг для рынка. Резервное копирование корпоративных данных — важный сценарий для клиентов «Яндекс 360», и мы рады, что в этой смежной категории появилось проверенное решение, работающее через официальные API нашего продукта. Это дает компаниям возможность использовать специализированный продукт для работы с данными сотрудников в «Почте», «Диске» и «Календаре», сохраняя предсказуемость, безопасность и управляемость интеграции», — сказал Сергей Педченко, директор по технологическому развитию «Яндекс 360».

Платформа позволяет централизованно защищать данные пользователей, гибко настраивая политики для отдельных сотрудников, подразделений или всей организации. Среди ключевых возможностей — автоматическое создание резервных копий по расписанию, точечное восстановление писем, файлов и событий календаря, перенос информации между учетными записями, дедупликация и централизованная выгрузка данных. Такой подход помогает минимизировать риск потери корпоративной информации и сократить время восстановления после инцидентов.

«Сегодня тысячи компании доверяют виртуальному офису «Яндекс 360», но ответственность за сохранность данных остается на стороне заказчика. Поэтому бизнесу нужны специализированные инструменты резервного копирования, такие как ROC Backup, которые работают через официальные механизмы интеграции и позволяют быстро восстановить информацию после удаления, ошибки пользователя или киберинцидента», — отметила Надежда Гришина, менеджер продукта ROC Backup K2 Cloud

K2 Cloud продолжает развивать направление резервного копирования корпоративных сервисов, расширяя возможности ROC Backup для защиты данных и восстановления информации. Продукт доступен как для развертывания в инфраструктуре заказчика, так и в «К2 Облаке», позволяя компаниям выбирать модель эксплуатации в соответствии с требованиями бизнеса.