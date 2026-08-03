CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Российский no-code повзрослел: независимые аналитики проверили платформы по 150 параметрам — Comindware вошла в пятерку лидеров по версии CNews

Рынок no-code-разработки в России перестал быть «песочницей для прототипов» и превратился в зрелый сегмент корпоративного ПО. К такому выводу пришли аналитики ИТ-маркетплейса CNewsMarket, представившие масштабное исследование «Российские платформы no-code 2026». Каждое решение оценивалось более чем по 150 параметрам, а вендорам впервые пришлось доказывать заявленную функциональность — в том числе в области искусственного интеллекта. По итогам исследования Comindware Platform заняла лидирующие позиции, войдя в топ-5 сильнейших no-code-платформ страны.

Спрос на no-code-инструменты в России подогревают три фактора: хронический дефицит разработчиков, растущая стоимость классической разработки и потребность бизнеса запускать внутренние сервисы за недели, а не за годы. Однако, как показало исследование, требования заказчиков радикально изменились: скорость создания первого приложения больше не решает. Компании оценивают зрелость архитектуры, безопасность, производительность, интеграции с корпоративными системами и стоимость дальнейшего сопровождения — то есть подходят к выбору no-code-платформы так же строго, как к выбору ERP или СЭД.

Именно поэтому методика исследования 2026 г. стала самой жесткой за всю историю наблюдений: аналитики сравнивали платформы по пяти группам критериев — от работы с данными и интеграций до безопасности и качества техподдержки. Отдельным испытанием стала экспертная проверка «продвинутой ИИ-функциональности»: маркетинговые заявления не засчитывались без подтверждения реальными демонстрациями.

Один из самых показательных результатов исследования — минимальный разрыв между участниками лидирующей пятерки: он составил менее 9%. Это означает, что в России сформировался пул технологически сопоставимых платформ корпоративного класса, конкурирующих уже не «на бумаге», а на уровне реальной функциональности.

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера
Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера бизнес

Comindware Platform показала один из лучших результатов исследования по критерию «Интерфейс и персонализация». Высокие оценки платформа также получила за работу с данными и интеграции — это ключевое требование крупных заказчиков, встраивающих no-code-решения в существующий ИТ-ландшафт.

«Результаты исследования подтверждают тренд, который мы наблюдаем в проектах последние два года: заказчики перестали воспринимать no-code как инструмент для быстрых экспериментов. Сегодня на таких платформах строят критически важные корпоративные системы — документооборот, закупки, сервисное обслуживание, клиентские кабинеты. И требования соответствующие: зрелая архитектура, промышленная безопасность, глубокие интеграции, — сказал Виталий Шпак, генеральный директор Comindware. — Особенно ценно, что аналитики впервые проверяли ИИ-функциональность "вживую", а не по маркетинговым материалам. Мы весной представили Comindware Platform 6, где ИИ-агенты встроены непосредственно в бизнес-процессы и ежедневную работу сотрудников — в продажах, закупках, документообороте».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как искусственный интеллект меняет бизнес-процессы в логистике и ритейле бигтеха

Создатели российской атомной бомбы построят установки для производства чипов на замену американским и японским

Клоны и Франкенштейны: как киноиндустрия регулирует ИИ

Стал банкротом «Квант», выпускавший электронику на заводах легендарного производителя советских компьютеров

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Российские Java-программисты расслабились. Они пишут с помощью нейросетей и требуют зарплату в полмиллиона. На открытое ПО они «забили»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Лучшие приложения для защиты и поддержки зрения: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще