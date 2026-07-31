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Технологическая компания «Мой Контейнер» перенесла ИТ-инфраструктуру на платформу MWS Cloud Platform

MWS Cloud, входит в МТС Web Services, сообщает, что технологическая компания «Мой Контейнер» (бренд MyContainers), оператор ИТ-сервисов, специализирующийся на управлении контейнерным парком и комплексных сервисах аренды, покупки, продажи и хранения контейнеров, перенесла свою ИТ-инфраструктуру на платформу MWS Cloud Platform. В общей сложности в облако было перенесено более 10 ИТ-систем и сервисов, которые сейчас размещены на 23 виртуальных машинах в MWS Cloud Platform. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Переход на новую инфраструктуру обеспечил компании отказоустойчивость систем, высокую скорость обновлений и технологический фундамент для дальнейшего масштабирования бизнеса.

MyContainers — технологическая компания, которая управляет контейнерным парком и помогает бизнесу арендовать, покупать, продавать и хранить контейнеры, а также решает связанные операционные задачи. Компания работает в 80 странах мира, предоставляя доступ более чем к 16 тыс. контейнеров. По мере стремительного роста бизнеса и увеличения нагрузок на цифровые сервисы, компания столкнулась с техническими сбоями на прежней облачной платформе, которые мешали поддерживать стабильную работу ИТ-продуктов, оперативно развертывать важные обновления и осуществлять дальнейшее масштабирование бизнеса. Примерно два раза в год происходили продолжительные периоды нестабильности, каждый из которых длился около двух недель: серверы восстанавливали работу примерно на 10 минут, после чего связь снова пропадала на несколько часов. По приблизительной оценке, фактическая доступность прежней инфраструктуры составляла около 93%.

При выборе нового облачного провайдера ключевыми критериями для ИТ-команды MyContainers стали формализованный и гарантированный SLA, стабильность платформы, отсутствие сетевых задержек и возможность гибко масштабировать инфраструктуру без смены технологической основы. После сравнения нескольких облачных платформ компания остановилась на MWS Cloud Platform.

Процесс миграции прошел поэтапно и бесшовно. Вначале в облако MWS Cloud Platform были перенесены нагрузки, не требовавшие максимального уровня SLA, в том числе внутренние базы знаний, демо-версии разрабатываемого сервиса ULEY и легкие лендинги. Это позволило детально проверить платформу в реальных условиях эксплуатации. После успешного завершения пилотного этапа команда последовательно перенесла все критически важные бизнес-сервисы, включая CRM-систему на базе Bitrix, Jira, основной продуктовый стек ULEY, коммерческий проект Charon, телефонию FreePBX и полную CI/CD-инфраструктуру разработчиков. Весь процесс прошел без остановки действующих систем, что обеспечило полную непрерывность бизнес-процессов.

На базе MWS Cloud Platform была развернута современная виртуальная инфраструктура. Все рабочие нагрузки четко разделены по отдельным облачным проектам, а виртуальные машины функционируют в изолированных виртуальных сетях VPC. Для надежного хранения данных и выполнения вспомогательных задач компания задействовала объектное хранилище MWS Cloud Platform.

Почему виртуальный рабочий стол становится базовым вариантом для ИТ-инфраструктуры
Почему виртуальный рабочий стол становится базовым вариантом для ИТ-инфраструктуры цифровизация

Помимо базовых сервисов, MyContainers активно тестирует расширенные возможности платформы в рамках отдельных контуров. Так, коммерческий проект Charon, представляющий собой систему интеграции мессенджеров и CRM с повышенными требованиями к минимальным сетевым задержкам, уже использует CDN, Certificate Manager и KMS. Для организации CI/CD-пайплайнов команда применяет Artifact Registry и Secret Manager, а для автоматизации аудита, масштабирования и процессов непрерывной доставки активно использует MWS CLI в собственных скриптах. В частности, MWS CLI позволяет автоматизировать развертывание виртуальных машин и связанной с ними типовой инфраструктуры: достаточно запустить один скрипт по готовому шаблону, и весь процесс занимает около двух минут.

В результате миграции количество крупных периодов нестабильности сократилось с двух в год до нуля, а фактическая доступность инфраструктуры выросла примерно на 7 процентных пунктов — с 93% до показателя, близкого к 100%. Типовую облачную инфраструктуру теперь можно развернуть по шаблону примерно за две минуты. Одновременно с переездом команда переработала и оптимизировала CI/CD-пайплайны, что позволило сократить время выпуска обновления примерно с 20 минут до 15–30 секунд — то есть в 40–80 раз. Миграция позволила изменить приоритеты и провести эту работу сразу, чтобы впоследствии не возвращаться к отдельной перестройке процесса выпуска обновлений. Модернизация ИТ-инфраструктуры открыла новые возможности для непрерывного совершенствования продуктов.

«Переход на MWS Cloud Platform позволил нам гарантировать максимальную стабильность цифровых систем даже в периоды пиковых нагрузок, а сам процесс развертывания новых ресурсов стал быстрым и полностью предсказуемым. Благодаря слаженной работе команд и технологичности платформы, миграция прошла бесшовно и в кратчайшие сроки. Мы получили надежный ИТ-фундамент и запас производительности для опережающего роста бизнеса, что позволяет полностью сфокусироваться на совершенствовании продуктов и запуске новых клиентских сервисов», — отметила технический директор MyContainers Анна Скокова.

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