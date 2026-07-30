Компания ispmanager выпустила аналог CloudLinux для российских хостинг-провайдеров

Компания ispmanager выпустила аналог CloudLinux для российских хостинг-провайдеров. Решение изолирует системные и пользовательские файлы, а также ограничивает ресурсы. Оно будет развиваться в экосистеме ispmanager под названием «Лимитирование ispmanager». По своему назначению модуль является отечественной альтернативой CloudLinux, который долгое время использовался хостинг-компаниями. Об этом CNews сообщил представитель ispmanager.

Сегодня потребность в подобных инструментах остается высокой. В частности, для хостинг-провайдеров важно не только предотвращать чрезмерное потребление CPU, оперативной памяти и других ресурсов отдельными пользователями, но и обеспечивать стабильность работы серверов при высокой плотности размещения сайтов. Интеграция модуля лимитирования в ispmanager позволит управлять лимитами ресурсов непосредственно из панели управления. Провайдеры смогут отслеживать потребление ресурсов по каждому аккаунту, назначать ограничения как отдельным пользователям, так и группам клиентов, а также централизованно управлять услугами виртуального хостинга.

Отдельное внимание будет уделено вопросам безопасности. Модуль обеспечивает изоляцию аккаунтов на уровне файловой системы, снижая риск несанкционированного доступа пользователей к данным соседних аккаунтов и системным файлам. Такой подход также помогает ограничить распространение вредоносного кода между сайтами, размещенными на одном сервере.

По оценке ispmanager, использование механизма лимитирования позволит повысить эффективность использования серверной инфраструктуры и сократить операционные затраты на администрирование благодаря отказу от использования нескольких разрозненных инструментов управления.

«Развитие модуля лимитирования усилит возможности ispmanager для хостинг-провайдеров, позволит усовершенствовать существующие механизмы управления ресурсами и предложить рынку альтернативу решениям, которые стали недоступны части российских компаний. В перспективе технология может развиваться как самостоятельный продукт, не требующий для работы панели управления», — сказал генеральный директор ispmanager Федор Богомолов.

Модуль лимитирования вышел в релизе 6.149 beta. Он совместим с AlmaLinux 9, 10. В ближайших планах — адаптация решения для deb-систем.