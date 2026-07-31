Власти описали порядок получения российских электронных подписей иностранными организациями

Парламент одобрил закон о выдаче квалифицированных сертификатов проверки электронных подписей представительствам иностранных и международных организаций, а также представляющих их интересы физическим лицам. Кроме того, упрощается выдача квалифицированных сертификатов организациям, признанным банкротами.

Выдача электронных подписей иностранным и международным организациям

Совет Федерации утвердил поправки в Закон «Об электронной подписи», регулирующие вопросы сдачи квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи международным и межправительственным организациям и их представителям.

Первоначально документ был разработан Правительством, в апреле 2026 г. Госдума одобрила его в первом чтении, а в июле 2026 г. - во втором и третьем чтениях.

«Расширение субъектного состава получателей квалифицированного сертификата обуславливается потребностью в получении квалифицированных сертификатов большим количеством участников электронного взаимодействия, осуществляющих свою деятельность деятельность на территории России, выдачу которых будет осуществлять удостоверяющий центр ФНС (Федеральная налоговая служа», - говорится в пояснительной записке к документу.

freepik Госдума и Совет Федерации одобрили закон о выдаче квалифицированных сертификатов проверки электронных подписей представительствам иностранных и международных организаций

«Законопроектом предусматривается указание к квалифицированном сертификате имени, включающего фамилию и (или) имя, а также отчество (если имеется), - поясняют авторы закона. - Данное положение предоставляет возможность иностранным гражданам, а также гражданам России, у которых отсутствует фамилия и (или) имя, обратиться за получением квалифицированного сертификата. Также законопроектом предусматривается обязанность безусловного использования единой формы машиночитаемый доверенности всеми операторами государственных и муниципальных информационных систем, для использования в которых представляется электронные документы, подписанные квалифицированным сертификатом. Данное требование направлено на исключение случаев применения форм машиночитаемых доверенностей, отличных от единой формы».

Сертификат электронной подписи для руководителей филиала международных организаций

Согласно закону, в случае выдаче сертификата ключа проверки электронной подписи международной (межправительственной) организации, ее филиалу или представительству в качестве владельца сертификата ключа проверки электронной подписи наряду с указанием наименования данной организации также указывается физическое лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени такой организации согласно правовым основаниям, в соответствием с которыми создана такая организация. В случаях с филиалом или представительством в качестве владельца сертификата также указываются руководители данных подразделений, уполномоченных действовать на основании доверенности, выданной соответствующей международной организацией.

В случае выдачи международной организации или ее представительству сертификата ключа проверки электронной подписи, не являющегося квалифицированным сертификатом, в качестве владельца такого сертификата, наряду с указанным наименование организации, может указываться физическое лицо, действующее от лица международной организации или ее представительства на основании доверенности. Во втором чтении была добавлена норма, согласно которой доверенность может быть выдана как самой международной организации, так и руководителем филиала в порядке передоверия, в случае, ели доверенность руководителя представительства позволяет осуществлять передоверие.

При взаимоотношениях юридических лиц и лиц, замещающих государственные должности, в сертификате ключа проверки электронной подписи, используемом для автоматического создания и автоматической проверки электронных подписей в информационной системе, не учитывается в качестве владельца такого сертификата физическое лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени международной организации или руководитель филиала.

Распорядительным актом международной организации определяются физическое лицо, ответственное за автоматическое создание и автоматическую проверку электронной подписи в информационной системе, и лицо, ответственное за содержание информации, пописываемой данной электронной подписью. В случае отсутствия указанного распорядительного акта лицом, ответственным за автоматическое создание и автоматическую проверку электронной подписи в информационной системе, является физическое лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени международной организации согласно правовым основаниям, в соответсвии с которыми создана и осуществляется деятельность такая организация либо руководитель филиала международной организации, уполномоченный действовать на основании доверенности такой организации.

Для юридических лиц, находящихся за пределами России, и международных организаций в квалифицированном сертификате должно быть указано его наименование, место нахождения за пределами России или адрес на территории России, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учета владельца квалифицированного сертификата. Для филиала или представительство иностранной или международной организации в квалифицированном сертификате указывается наименование, ИНН, адрес на территории России и код причины постановки на учет владельца квалифицированного сертификата.

При выдаче квалифицированного сертификата удостоверяющий центр обязан получить от лица, являющегося руководителем филиала, представительства или обособленного подразделения иностранного юридического лица,, филиала или представительства международной организации, подтверждении правомочия обращаться за получением квалифицированного сертификата.

При обращении в аккредитованный удостоверяющей центр за выдачей квалифицированного сертификата иностранное юридическое лицо и международная организация обязаны предоставить ИНН и код причины постановки на учета заявителя. Во втором чтении была добавлен поправка, согласно которой иностранная организация также должна предоставить нотариально удостоверенную доверенность о наделении на территории России необходимыми полномочиями руководителя филиала или представительства международной организации либо руководителя филиала иностранной организации.

Что должен содержать квалифицированной сертификат квалифицированной электронной подписи

При взаимоотношениях юридических лиц и лиц, замещающих государственные должности, применяется квалифицированная электронная подпись юридического лица или международной организации, квалифицированный сертификат которой выдается удостоверяющим центром ФНС с указанием в качестве владельца квалифицированного сертификата лица, уполномоченного действовать без доверенности от имени данного юридического лица или международной организации. В случае, если от имени юридического лица или международной организации действует представитель (физическое лицо, индивидуальный предприниматель или иное юридическое лицо), уполномоченный действовать на основании доверенности, выданный в соответствии с гражданским законодательством России, электронный документ подписывается квалифицированной электронной подписью (КЭП) такого представителя..

Одновременно представляется доверенность от имени юридического лица или международной организации. Данная доверенность, выданная в электронной форме, должна быть подписано КЭП юридического лица или международной организации, выданной ФНС, или КЭП лица, которому выдана доверенность с правом передоверия, или КЭП нотариуса в случае, если доверенность (в том числе доверенность, выданная в порядке передоверия) удостоверена нотариусом. В случае, если такая доверенность выдана в порядке передоверия, представляется также доверенность, допускающая возможность указанного передоверия, подписанная КЭП юридического лица и международной организации, выданной ФНС, или КЭП нотариуса. Представление соответствующей доверенности осуществляется посредством еще включения в пакет электронных документов.

Квалифицированный сертификат, который содержит указание на филиал, представительство или иное обособленное подразделение иностранного юридического лица, филиал или представительство международной организации, создается и выдается удостоверяющим центром ФНС с указанием в качестве владельца квалифицированного сертификата также лица, являющегося руководителем соответствующего лица и уполномоченного действовать на основании доверенности, выданной таким юридического лица или руководителем филиала организации (и уполномоченного действовать на основании доверенности, выданной международной организацией).

В случае, если от имени филиала, представительства или иного обособленного подразделения иностранного юридического лица или представительства международной организации действует их руководитель, электронный документ подписывается КЭП данного лица, квалифицированный сертификат которой выдан ФНС. В случае, если от имени филиала или представительства действует его представитель, не являющейся его руководителем, электронный документ подписывается КЭП такого представителя.

Одновременно представляется доверенность, выданная такому представителю в соответсвии с гражданским законодательством России руководителем данного филиала. Указанная доверенность, выданная в электронной форме от имени руководителя филиала, должна быть подписана КЭП выданной ФНС, или КЭП лица, которому выдана доверенность с правом передоверия или квалифицированной подписью нотариуса.

В случае, если указанная доверенность выдана в порядке передоверия, представляется также доверенность, допускающая возможность такого передоверия, подписанная КЭП, квалифицированный сертификат которой выдан ФНС или КЭП нотариуса. Представление такой доверенности осуществляется посредством ее включения в пакет электронных документов.

В случае прекращения осуществления физическим лицом полномочий представителя, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица или от имени международной организации, руководителя филиала или представительства международной или иностранной организации, квалифицированный сертификат, созданный ФНС для данного юридического лица, прекращает свое действие, Основанием является обращению в удостоверяющей центр лица, уполномоченного на осуществление соответствующих полномочий данным физическим лицом.

В случае, если квалифицированный сертификат используется только для автоматического создания электронной подписи в электронном документ или автоматической проверки электронной подписи в электронном документе, используется только КЭП юридического лица, международной организации или ее представительства, которые осуществляют функции оператора соответствующем информационной системы. Квалифицированный сертификат, который содержит указание толко на юридическое лицо, международную организацию или ее филиал в качестве владельца данного сертификата, создается и выдается удостоверяющим центром ФНС.

Единая форма доверенностей

Доверенности оформляются в соответсвии с Гражданским кодекса. Доверенность представляется в том числе в электронной форме в машиночитаемомом виде в соответствии с единой формой доверенности, формируемой и размещаемой уполномоченным федеральным органом на ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг). Дополнительные формы доверенностей могу использоваться в случаях их формирования и размещения на сайтах операторами государственных и муниципальных систем, для использования в которых предоставляются документы.

Согласно принятым во втором чтении поправкам, в отношении доверенностей участникам финансового рынка формы доверенностей размещаются в интернете Центральным банком, в отношении доверенностей, удостоверенных нотариусами - Федеральной нотариальной службой. Указанные формы доверенности должны соответствовать единым требованиям, установленным уполномоченным федеральным органом.

Идентификация физических лиц, представляющих организации

Удостоверяющий центр обязан в установленном порядке идентифицировать заявителя - физическое лицо, являющееся гражданином России, обратившееся к нему за получением квалифицированного сертификата в целях получения от заявителя, выступающего от имени российского или иностранного юридическое лица, филиала иностранной или международной организации или государственного органа, подтверждения правомочия обращаться за получением квалифицированного сертификата. Также удостоверяющий центр обязан идентифицировать заявителя - физическое лицо, являющееся иностранным гражданином или лицом без гражданства, обратившимся в удостоверяющий центр ФНС за получением квалифицированного сертификата в целях получения от заявителя, который выступает от имени российского или иностранного юридического лица, филиала иностранной или международной организации или зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), подтверждения полномочий обращаясь за получением квалифицированного сертификата.

Во втором чтении была добавлена норма о том, что удостоверяющий центр обязан идентифицировать физическое лицо, являющееся иностранным гражданином или лицом без гражданства, обратившиеся в удостоверяющий центр Центробанка или удостоверяющий центр Федерального казначейства за получением квалифицированного сертификата в целях получения от заявителя, который выступает от имени российского или иностранного юридического лица, филиала иностранной или международной организации или ИП подтверждения правомочия обращаться за получением квалифицированного сертификата.

Идентификация заявителя - российского гражданина - проводится при его личном присутствии либо посредством идентификации заявителя без его личного присутствия с использованием КЭП при наличии действующего квалифицированного сертификата или путем предъявления заграничного паспорта с биометрическим носителем информации или путем предоставления сведений из ЕБС (Единая биометрическая система). Идентификация заявителя - иностранного гражданина или лица без гражданства проводится с применением информационных технологий без его личного присутствия путем предоставления сведений из ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) и ЕБС.

Электронная подпись для признанных банкротами организаций

Еще одна добавленная в закон норма касается выдачи аккредитованный удостоверяющим центром квалифицированного сертификата юридическому лицу, признанном банкротом, в качестве владельца которого наряду с указанием наименования юридического лица указывается лицо, уполномоченное действовать без доверенности. В этом случае удостоверяющий центр не должен осуществлять проверку достоверности сведений об адресе в пределах места нахождения в отношении указанного юридического лица. наличие в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) записи о недостоверности сведений об адресе в пределах места нахождения в отношении данной организации не будет являться основанием для отказа в выдаче квалифицированного сертификата.

Согласно первой версии законопроекта, он должен был вступить в силу с 1 сентября 2026 г. При это через два года после указанной даты должна была вступить в силу норма о том, что в случае отсутствия в ЕГРН (Единый государственный реестр налогоплательщиков) сведений о филиале или представительстве иностранного юридического лица, удостоверяющее центры Центробанка и ФНС осуществляют проверку достоверности таких сведений путем запрос и получения выписки из государственного реестра аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридичиеских лиц. Согласно окончательной редакции документов все нормы закона вступает в силу с 1 сентября 2027 г.