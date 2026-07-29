«Альт-Софт» и «Ред Софт» подтверждают совместимость архивной платформы КАИСА и операционной системы «Ред ОС»

Компания «Альт-Софт», разработчик комплексной автоматизированной информационной системы КАИСА, и компания «Ред Софт», разработчик программного обеспечения, официально подтверждают полную технологическую совместимость своих продуктов. Об этом CNews сообщил представитель «Ред Софт».

Теперь флагманская платформа для автоматизации архивной деятельности КАИСА может бесперебойно функционировать в среде операционной системы «Ред ОС». Это позволяет государственным, муниципальным и ведомственным архивам, а также коммерческим организациям создавать полностью импортонезависимые информационные инфраструктуры, соответствующие самым строгим требованиям к информационной безопасности, вплоть до I категории значимости КИИ.

Подтвержденная совместимость обеспечивает заказчикам полноценное импортозамещение. Это позволяет перевести всю экосистему КАИСА на отечественную «Ред ОС» и полностью отказаться от зарубежного программного обеспечения. Безопасный контур сертифицированной операционной системы, строгий контроль доступа и протоколирование действий пользователей гарантируют надежную сохранность данных. Решение легко масштабируется, что позволяет гибко внедрять его как на собственных серверах, так и в ЦОДе или в виде программно-аппаратного комплекса.