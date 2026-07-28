CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

До 100 Мбит/с ускорили интернет в садоводствах на Вилюйском тракте

Более комфортный онлайн-серфинг стал доступен якутским дачникам. С учетом возрастающей сезонной нагрузки инженеры «МегаФона» усилили сеть дополнительным оборудованием на территории садоводств вдоль трассы «Вилюй». Теперь даже в часы пик отдыхающим доступны скоростной мобильный интернет и стабильная голосовая связь. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Изменения затронули несколько десятков небольших садовых товариществ вокруг озер Темиэ и Сугун под Якутском. Между ними также проходит участок федеральной трассы «Вилюй». Новая базовая станция работает в разных частотных диапазонах, чтобы охватить большую площадь покрытия, обеспечить оптимальную емкость для абонентов и высокую скорость передачи данных. Максимальные скорости загрузки теперь достигают 100 Мбит/с.

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера
Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера бизнес

Благодаря этому местные садоводы без задержек могут искать советы по выращиванию растений на видеохостингах, делиться собственными фотографиями грядок и клумб в соцсетях, в свободное время смотреть фильмы и читать книги в режиме онлайн. А водителям и пассажирам стало удобнее строить маршруты в навигаторах, отслеживать дорожную обстановку и погоду.

«Загородный отдых не теряет своей популярности. При выборе дачного участка, помимо дорожной доступности, состояния дома, наличия коммуникаций, большое значение имеет сотовая связь. Телеком-сеть дает возможность интересно провести досуг, мгновенно изучить необходимую информацию в интернете, в любой момент связаться с близкими или обратиться в экстренные службы. Усиление существующей сети в садоводствах рядом с Сугуном и Темиэ – лишь часть работ, которую мы провели в рамках подготовки к дачному сезону», - сказала Наталья Некрасова, директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Программные роботы, ИИ-инфлюенсеры и война с маркетплейсами: о чем говорят ритейлеры

Из-за сбоя в инфраструктуре Xbox теперь игры нельзя запустить даже с дисков

Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат

Российским маркетплейсам, разрабочикам ИИ и операторам ЦОД разрешат иметь иностранных инвесторов

Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться

Китай пригрозил ответными мерами за угрозы США против его ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026

Умные гаджеты для ухода за садом: выбор ZOOM

10 самых бесполезных USB-аксессуаров, которые никому не нужны

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще