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Яковлевский ГОК компании «Северсталь» испытывает подземный дрон для построения 3D-моделей шахты

Яковлевский ГОК компании «Северсталь» продолжает испытания беспилотной системы «ИнноСпектор», разработанной центром беспилотных авиационных систем университета «Иннополис». Дрон предназначен для обследования труднодоступных горных выработок и создания трёхмерных моделей. Об этом CNews сообщил представитель «Северстали».

Дрон автоматически сканирует горные выработки и строит их трехмерную модель. Такой подход напрямую повышает безопасность при проведении горных работ: устройство обследует зоны, куда человеку заходить запрещено или рискованно.

В отличие от традиционных методов – например, ручных лидаров, которые сегодня используют на Яковлевском ГОКе для геометрических измерений с безопасного расстояния, – дрон эффективно работает в труднодоступных местах, включая вертикальные выработки. Там классические решения не позволяют одновременно обеспечить и безопасность, и высокую скорость съёмки.

«Самая ценная информация в шахте – та, которую можно получить, не подвергая человека риску. Именно поэтому мы рассматриваем беспилотные технологии как один из ключевых инструментов развития производства. Их задача – не заменить специалиста, а убрать его из тех мест, где присутствие человека становится неоправданным риском. Если испытания подтвердят эффективность системы, она сможет изменить подход к проведению маркшейдерских работ на самых сложных участках рудника», – сказал генеральный директор Яковлевского ГОКа Андрей Игнатьев.

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Испытания беспилотной системы дважды проводились на −425‑м горизонте рудника и подтвердили свою эффективность. Ключевое преимущество – технология SLAM: она позволяет дрону одновременно определять своё местоположение и строить точную 3D‑модель выработки в реальном времени. Специалисты получают точную трёхмерную модель выработки, при этом им не нужно лично обследовать потенциально опасные участки. Практика также выявила моменты, требующие доработки. При проверке работы в узком участке рудоспуска выяснилось, что для эксплуатации в вертикальных выработках дрону требуется доработка. Сейчас разработчики совершенствуют аппарат с учётом полученных замечаний. В перспективе планируют дополнительно испытать направленные антенны и ретрансляторы – они позволят увеличить дальность и качество связи.

После завершения испытаний специалисты Яковлевского ГОКа и университета «Иннополис» оценят возможность промышленного применения комплекса. В случае успешной адаптации технология может использоваться для регулярного обследования труднодоступных и потенциально опасных участков рудника.

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