PlatformCraft автоматизировала резервное копирование и внедрила очистку устаревших версий

Команда PlatformCraft расширила возможности S3-совместимого хранилища PC-Storage, реализовав автоматизированную схему резервного копирования с поддержкой версионирования, Object Lock Governance и интеллектуальной ротации данных. Об этом CNews сообщил представитель PlatformCraft.

Улучшенная логика позволяет автоматически переносить только новые наборы данных, исключая повторную загрузку уже существующих объектов, что снижает нагрузку на инфраструктуру, предотвращает появление лишних версий файлов и помогает контролировать объем занимаемого пространства в объектном хранилище.

В рамках доработки также реализованы: автоматическая ротация резервных копий с хранением только пяти последних наборов данных; корректная очистка noncurrent-версий объектов и delete markers; поддержка Object Lock в режиме Governance при удалении данных; диагностика и очистка незавершенных multipart-загрузок; подробное логирование, уведомления в мессенджер заказчика и защита от параллельного запуска процессов.

В результате процесс резервного копирования стал полностью автоматизированным: новые данные загружаются без повторной записи существующих объектов, устаревшие версии удаляются в соответствии с политикой хранения, а объем объектного хранилища остается под контролем.

Доработка позволяет компаниям безопасно эксплуатировать S3-совместимые хранилища при регулярном резервном копировании, снижая риск ручных ошибок и упрощая администрирование инфраструктуры.