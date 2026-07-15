ДАТАРК и «Комфортел» будут развивать инфраструктуру для ИИ-проектов в России и за рубежом

Производитель модульных центров обработки данных ДАТАРК и российский оператор связи бизнес-класса, системный интегратор «Комфортел» заключили соглашение о партнерстве. Компании будут совместно развивать инфраструктуру для высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта в России и за рубежом. Об этом CNews сообщили представители ДАТАРК.

В рамках сотрудничества ДАТАРК выступит разработчиком и производителем модульных центров обработки данных, а также обеспечит наполнение МЦОД инженерной инфраструктурой. «Комфортел» возьмет на себя функции системного интегратора и будет отвечать за комплексное сопровождение проектов: от разработки технического задания и подготовки площадки под МЦОД до оснащения объектов вычислительным оборудованием и подключения к наружным коммуникациям.

«Мы видим устойчивый рост спроса на инфраструктуру для высокопроизводительных вычислений. Партнерство с «Комфортелом» позволит объединить экспертизу интегратора и производителя модульных ЦОД и предложить нашим заказчикам комплексные решения для цифровой трансформации и развития ИИ-сервисов. В данный момент мы с партнером уже прорабатываем первые совместные проекты и надеемся на плодотворное сотрудничество», — сказал директор по развитию ДАТАРК Сергей Виноградов.

Для «Комфортела» партнерство с ДАТАРК позволит расширить портфель решений для корпоративных клиентов и обеспечить заказчикам высокий уровень надежности и сервиса.

«Мобильные ЦОДы — один из главных трендов в развитии ИТ-инфраструктуры, и их востребованность сегодня только растет. Такое решение дает возможность запустить полноценную ИТ-среду в любой локации, где обеспечены базовое питание и каналы связи. На фоне общего дефицита мощностей colocation в России и их высокой концентрации в столичном регионе перед рынком стоит задача регионального расширения. Мобильные ЦОДы — самый быстрый и экономически эффективный инструмент для этого. Мы рады видеть в компании ДАТАРК сильного стратегического партнера, вместе с которым будем развивать и продвигать технологию МЦОД на рынке» — отметил Сергей Ладан, руководитель направления системной интеграции «Комфортел».