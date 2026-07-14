CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«СофтСноу» в 20 раз ускорил обработку внутренних заявок с помощью Directum ESM

Разработчик цифровых продуктов для вузов «СофтСноу» внедрил платформу управления корпоративными услугами Directum ESM. Трудозатраты исполнителей на обработку одной заявки сократились на 20%, а все внутренние обращения перешли в единый цифровой канал. Об этом CNews сообщил представитель Directum.

Компания запустила Directum ESM — систему комплексной цифровизации корпоративных услуг. Внедрение дало измеримый эффект сразу по нескольким направлениям. Доля заявок, которые поступают через единое окно, устойчиво растет. Отдельным достижением стало укрепление HR-бренда. Онбординг упростился: новичкам достаточно знать о едином интерфейсе, глубокое погружение регламентов и оргструктуры компании больше не требуется.

В систему встроен каталог сервисов с разделами «Оборудование рабочего места», «Техподдержка», «Запрос в бухгалтерию», «Кадровый вопрос» и другими. Сотрудник оформляет заявку через единое окно — и автоматически определяется исполнитель, формируется инструкция по выполнению. Руководители в реальном времени отслеживают загрузку персонала и соблюдение сроков. Для перехода на новый формат в компании подготовили памятки и провели онлайн-семинар для всего персонала.

«Главное, что дал нам проект, — прозрачность. Теперь руководители видят, какие заявки приходят, сколько времени они отнимают, и могут при необходимости оперативно вмешаться. При этом все сотрудники поддержки тратят меньше времени на рутинные задачи», — отметил Георгий Терентьев, генеральный директор «СофтСноу».

<p>Сергей Ступин, «Оптимакрос»: Большинство проектов, называемых IBP, на самом деле таковыми не являются</p>
Сергей Ступин, «Оптимакрос»: Большинство проектов, называемых IBP, на самом деле таковыми не являются Цифровизация

До внедрения системы сотрудники направляли внутренние заявки через личные сообщения и телефонные звонки. Обработка запросов затягивалась из-за отсутствия единого маршрута, задачи дублировались, а у руководителей не было видимости ни по объему нагрузки, ни по статусу исполнения. Новые работники тратили время на то, чтобы разобраться, к кому и с каким вопросом обращаться.

В ближайшее время «СофтСноу» планирует внедрить ИИ-агента, который полностью изменит логику взаимодействия сотрудников с внутренними сервисами. Работникам не нужно будет изучать структуру каталога и запоминать корректное название услуги.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Партнерский форум «Рэйдикс» стал драйвером развития сотрудничества в отрасли СХД

В России внезапно перестал работать GitHub

Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться

Создан первый в мире квантовый тепловой двигатель на основе сверхпроводников

Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина

Китайцы создают интерфейс мозг-компьютер, не требующий делать дырку в черепе

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще