Разработанные «НЭК Тех» приборы учёта аттестованы компанией «Россети»

Петербургский научно-технический центр «НЭК Тех» разработал интеллектуальные приборы учёта электроэнергии в сплит-исполнении для завода «Нартис» (обе компании входят в группу «НЭК») и получил положительное заключение аттестационной комиссии (ЗАК) ПАО «Россети» от 30 июня 2026 г. на соответствие требованиям СТО 34.01-5.1-009-2024. Об этом CNews сообщил представитель «НЭК Тех».

Заключение выдано на основании проведённых испытаний в аккредитованных лабораториях и в АО «Россети НТЦ», анализа документации и производства.

Интеллектуальные приборы учёта «Нартис-Р1-С» (однофазный) и «Нартис-Р3-С» (трёхфазный) выпускаются ведущим российским производителем интеллектуальных средств измерения, управления и радиоэлектроники – заводом «Нартис» (предприятие входит в дивизион «НЭК. Компоненты и интеллектуальные технологии» группы «НЭК»).

Приборы учёта сплит-исполнения предназначены для эксплуатации на открытом воздухе: в широком диапазоне климатических условий: в температурах от – от -55 до +85 °C и в расширенном диапазоне атмосферного давления от 60 до 106 кПа. Счётчики могут использоваться автономно, в составе автоматизированных систем учёта электроэнергии (АСУЭ), автоматизированных систем коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ) или присоединяться к интеллектуальной системе учёта электрической энергии (мощности) (ИСУЭ).

В компании отмечают, что для приборов учёта «Нартис-Р1-С» и «Нартис-Р3-С» в сплит-исполнении применена принципиально новая конструкция корпуса, которая позволяет применять унифицированный модуль связи. Модуль связи также разработан единым научно-техническим центром группы «НЭК» – «НЭК Тех». Схемотехнические и конструктивные решения приборов учёта обеспечивают возможность оперативной замены модуля связи без обесточивания счётчика и без снятия его с опоры. Это в значительной мере упрощает техническое обслуживание и сокращает время на смену канала связи со счётчиком при изменении или модернизации систем АСУЭ, АСКУЭ, ИСУЭ.

Генеральный директор «НЭК.Тех» Дмитрий Зарецкий сказал: «Мы не просто интегрируем отечественные решения, а создаём их совместно с ведущим российским производителем интеллектуальных приборов учёта, формируя полный цикл разработки и постановки на производство отечественной продукции. Наши совместные решения подтверждают, что российские ИТ решения и компоненты обеспечивают высокий уровень точности, надёжности и конкурентоспособности».

«Нартис-Р1-С» и «Нартис-Р3-С» внесены в Реестр отечественной продукции Минпромторга (ГИСП). Этот статус подтверждает отечественное происхождение приборов учёта и расширяет возможности его применения на энергетических и промышленных объектах.