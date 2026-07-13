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НТЦ АРГУС и Sensei встроили ИИ-агента в систему технического учёта сетевых ресурсов АРГУС NRI

НТЦ АРГУС совместно с командой ИИ-платформы Sensei выпустили новый продуктовый модуль для системы АРГУС NRI. В платформу интегрировали диалогового ИИ-агента, который берет на себя рутину по проверке технической возможности (ПТВ) подключения и бронированию сетевых ресурсов. Решение помогает телеком-операторам кратно ускорить анализ заявок и снизить требования к квалификации персонала на первой линии. Об этом CNews сообщили представители НТЦ АРГУС.

Главное изменение коснулось нестандартных заявок. Автоматическая проверка технической возможности существует в АРГУС NRI уже много лет: алгоритмы обрабатывают типовые запросы примерно за минуту. Но часть заявок выходит за контур алгоритмических проверок, и такие случаи разбирал инженер технического блока: вручную собирал технические данные, обходил цепочки объектов, проверял доступность портов, переключаясь между пятью-семью смежными экранами системы. Модуль Sensei минимизирует участие инженера и в этих ситуациях. Специалист передает агенту вводные параметры заявки (адрес, нужную технологию и скорость), после чего ИИ самостоятельно проводит многоступенчатую проверку: анализирует наличие распределительных коробок, допустимую длину линии, исправность оборудования и выдает аргументированный ответ о возможности подключения. По предварительным оценкам, время ПТВ по нестандартным заявкам сокращается с 15 минут до 30 секунд.

Особый акцент при разработке модуля был сделан на информационную безопасность, что критично для корпоративного сектора. Агент разворачивается исключительно on-premise, в закрытом контуре заказчика. Архитектура полностью исключает обращения к внешним LLM-моделям, поэтому чувствительные данные о топологии сетей никуда не передаются. Это гарантирует соблюдение стандартов Минцифры России и требований законов 152-ФЗ и 187-ФЗ (КИИ). При этом модуль не принимает окончательных решений о выделении мощностей: процесс резервирования емкостей реализован через механизм approval-gate и требует финального подтверждения со стороны человека. Все действия строго регламентированы ролевой моделью (RBAC) и фиксируются в журналах аудита.

«Интеграция ИИ-модуля в АРГУС NRI — это наш ответ на запрос телеком-отрасли. Компании хотят ускорять процессы, но не готовы рисковать надежностью. Мы со своей стороны предоставляем фундаментальную базу данных, а интеллектуальный агент Sensei превращает эти массивы информации в быстрые инженерные решения», — отметил Евгений Мошняцкий, коммерческий директор НТЦ АРГУС.

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Как совместить интересы бизнеса, ИТ и сотрудников при выборе корпоративного приложения Бизнес

«Мы создавали не очередного чат-бота, а полноценного интеллектуального помощника, который действительно понимает специфику и сложную топологию сетей связи. Он забирает на себя всю механическую работу по сверке данных, освобождая инженерам время для нестандартных задач. И самое главное для enterprise-сегмента: мы обеспечили высокий уровень безопасности, изолировав работу ИИ строго внутри контура компании», — сказал Александр Погребняк, CEO IceRock Development.

На первом этапе внедрения ИИ-агент автоматизирует подбор данных и бронирование ресурсов для услуг с одной точкой подключения - интернета, ТВ, телефонии и ВАТС. В дальнейшем возможности модуля будут расширены на сложные B2B-услуги, включая IP-транзит, каналы L2/L3 и расчет мощностей для Co-Location, а также на сценарный блок «Строительство» для поиска оптимальных вариантов достройки сетей.

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