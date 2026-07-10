CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Подмосковные предприниматели могут онлайн получить статус семейного предприятия

На региональном портале появилась новая услуга, благодаря которой представители малого и среднего бизнеса Подмосковья смогут в электронном виде подать заявку на признание своего предприятия семейным. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь подмосковные предприниматели, которые развивают свое дело вместе с близкими, могут подать онлайн-заявку на получение статуса семейного предприятия, чтобы впоследствии быть включенными в соответствующий реестр. Запуск этой услуги в удобном цифровом формате – еще один важный шаг для поддержки малого и среднего бизнеса в регионе. В электронную форму услуги мы также внедрили сервис предпроверки ранее поданного заявления, который поможет избежать повторной подачи заявки в случае, если по предыдущему обращению ведомством еще не принято решение», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услуга «Признание субъекта МСП семейным предприятием» доступна на регпортале в разделе «Бизнесу» – «Бизнес» – «Поддержка МСП». Воспользоваться ею могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются бизнесом вместе с родственниками (родителями, детьми (в том числе усыновленными), братьями, сестрами, внуками, бабушками и дедушками каждого из супругов).

Для получения статуса и включения в реестр семейных предприятий юридических лиц, использующих правовую форму хозяйственного товарищества, хозяйственного партнерства или хозяйственного общества, необходимо, чтобы более 50% долей или акций принадлежали членам одной семьи, а в штате работали минимум два родственника, один из которых является единоличным исполнительным органом такого юридического лица.

В случае крестьянского фермерского хозяйства для получения статуса необходимо, чтобы как минимум два работника, включая главу КФХ, были членами одной семьи.

Для индивидуальных предпринимателей требуется, чтобы сам предприниматель и хотя бы один его сотрудник работали у него по основному трудовому договору и состояли в родстве.

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026»
Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026» цифровизация

Помимо этого, компания не должна иметь задолженности по налоговым платежам и находиться в процессе ликвидации и банкротства.

Статус семейного предприятия будет действовать на протяжении двух лет. После этого его можно будет подтвердить повторно.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, выбрать категорию заявителя, заполнить форму и прикрепить необходимые документы. Результат будет доступен в личном кабинете на регпортале.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Искусственный интеллект в России: от пилотов к промышленной эксплуатации

7 октября CNews проведет митап по китайским альтернативам Nvidia и другим вопросам инфраструктуры для ИИ

ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году

Они «не амбициозны и сопротивляются». Гигантский российский ритейлер ищет сторонних консультантов для перевоспитания своей ИТ-команды

Цифра без иллюзий: как лидеры российского бизнеса строят независимые экосистемы

Postgres Professional переходит к экосистеме: гендиректором стал Артём Галонский

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще