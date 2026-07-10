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«Инферит» и СТР объявили о сотрудничестве в области построения отказоустойчивых ИТ-инфраструктур

Российский ИТ-вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и компания СТР сообщили о технологическом сотрудничестве. Совместные решения, разработанные партнерами, будут помогать коммерческим и государственным организациям строить доступные и отказоустойчивые ИТ-инфраструктуры.

Ключевым элементом сотрудничества станет интеграция продукта СТР — ПО «ГиперСфера» — с программными продуктами «Инферит». «ГиперСфера» — это коробочное решение для построения отказоустойчивых кластеров. Оно позволяет виртуализировать критически важные приложения и обеспечивает их бесперебойную работу.

Благодаря интеграции с решением партнера программные продукты «Инферит» повысят свою отказоустойчивость до уровня Fault Tolerance (FT) и смогут обеспечивать непрерывную работу информационных систем без остановки сервисов и потери данных даже при отказе серверного оборудования. Это особенно актуально для предприятий с повышенными требованиями к надежности ИТ-контура: в промышленности, энергетике, транспорте, госсекторе.

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Сергей Ступин, «Оптимакрос»: Большинство проектов, называемых IBP, на самом деле таковыми не являются Цифровизация

«Совместное решение СТР и “Инферит” ориентировано на заказчиков, которым важны максимальная доступность ИТ-сервисов и соответствие требованиям импортозамещения. Благодаря партнерству мы даем рынку максимально надежный подход к построению эффективных ИТ-инфраструктур», — отметил Мурад Мирзоев, директор по развитию бизнеса «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

«Объединяя возможности платформы “ГиперСфера” и решений “Инферит”, мы предлагаем заказчикам надежную отечественную основу для построения отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры и реализации проектов импортозамещения», — отметил Алексей Кондрашов, генеральный директор компании СТР.

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