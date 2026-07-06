Отсутствие современных HR-сервисов осложняет компаниям привлечение сотрудников – опрос HRlink и HeadHunter

HeadHunter и компания-разработчик сервиса кадрового ЭДО HRlink провели исследование ожиданий соискателей относительно цифровизации HR-процессов. В опросе приняли участие более 1300 человек разных возрастов и профессиональных сфер. Исследование показало, что современные кадровые сервисы становятся важным фактором при выборе работодателя, а кадровый ЭДО входит в число наиболее ожидаемых цифровых инструментов практически среди всех категорий работников. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

Результаты исследования свидетельствуют, что кадровые цифровые сервисы постепенно переходят из категории конкурентного преимущества в разряд базовых ожиданий сотрудников. Если еще несколько лет назад компании конкурировали преимущественно уровнем заработной платы и социальным пакетом, то сегодня соискатели все чаще оценивают и качество цифровой среды работодателя. Отсутствие современных инструментов — прежде всего кадрового электронного документооборота — может стать дополнительным барьером при привлечении специалистов, особенно в наиболее конкурентных сегментах рынка труда.

Согласно результатам исследования, почти каждый второй соискатель в возрасте до 45 лет обращает внимание на уровень цифровизации HR-процессов при выборе работодателя. Среди респондентов 18–24 лет 43% считают наличие современных кадровых решений важным или критически важным, в группе 25–34 лет этот показатель достигает 46%. Среди сотрудников старше 45 лет доля тех, кто ожидает увидеть в компании современные HR-инструменты, остается высокой: 35% среди опрошенных от 45 до 54 лет и 31% среди соискателей после 55 лет называют их важным преимуществом при трудоустройстве.

Наиболее востребованным HR-сервисом респонденты назвали кадровый электронный документооборот. В возрастной группе 25–34 лет на новом месте работы его ожидают увидеть 38% кандидатов, среди специалистов 35–44 лет — 37%, а среди сотрудников 45–54 лет — 31%. Молодые специалисты 18–24 лет чаще всего рассчитывают на возможность удаленного найма и адаптации (38%), однако КЭДО также входит в число наиболее ожидаемых инструментов (25%).

В целом кандидаты ожидают от работодателя комплексной цифровой HR-среды, а не автоматизации отдельных процессов. Так, практически во всех возрастных категориях в число наиболее востребованных HR Tech систем также вошли решения для автоматизации оформления отпусков, выдачи справок и кадровых заявок, наличие личного кабинета сотрудника и цифровые инструменты онбординга.

Особенно выражены эти ожидания в профессиональном разрезе. Так, в ИТ более половины соискателей рассчитывают, что работодатель уже использует кадровый электронный документооборот, цифровой онбординг и автоматизацию кадровых сервисов.

В продажах и клиентском сервисе наиболее востребованными оказались КЭДО, онлайн-оформление сотрудников и цифровая постановка целей и KPI. Специалисты финансовой сферы ожидают увидеть у работодателя КЭДО, автоматизацию кадровых сервисов, личный кабинет сотрудника и цифровое оформление приема на работу. Для руководителей среднего и высшего звена наиболее важными инструментами также стали КЭДО, личный кабинет сотрудника и цифровой онбординг.

Среди рабочего персонала, где традиционно уровень ожиданий в части цифровизации традиционно ниже, наиболее востребованными остаются автоматизация отпусков и справок, личный кабинет сотрудника, кадровый электронный документооборот и удаленное оформление.

Соискатели воспринимают цифровизацию кадровых процессов прежде всего как способ экономии собственного времени. Такой ответ стал самым популярным во всех возрастных категориях. Вторым по значимости фактором большинство респондентов назвали удобство взаимодействия с работодателем, а среди сотрудников старше 45 лет заметно возрастает значение быстрого доступа к кадровым документам и сервисам.

Еще один устойчивый тренд связан с автоматизацией рутинных процессов. От 28% до 41% респондентов в возрасте до 55 лет считают, что именно сокращение ручных операций сильнее всего повысило бы их комфорт и вовлеченность в работу. Максимальный показатель зафиксирован среди специалистов 25–34 лет, где автоматизацию рутинных задач назвали наиболее востребованным цифровым инструментом 41% участников исследования.

«Еще пять лет назад кадровый электронный документооборот воспринимался на рынке труда в России как инструмент внутренней оптимизации. Сегодня ситуация изменилась: цифровые HR-сервисы становятся частью ценностного предложения и HR-бренда работодателя. Результаты исследования подтверждают, что кандидаты ожидают от нового места работы такого же удобного цифрового опыта, к которому они привыкли в банковских сервисах, маркетплейсах и государственных услугах. Особенно это заметно среди молодых специалистов и представителей отраслей с высокой конкуренцией за кадры», – сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.