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«Росэл» оснастит аэропорт Сургута системой «Зенит» для работы в условиях Крайнего Севера

Холдинг «Росэл» внедрит комплексную систему мониторинга наземной инфраструктуры «Зенит» в международном аэропорту Сургута. Система позволит обеспечить бесперебойное функционирование техники даже в экстремальных погодных условиях. Об этом CNews сообщили представители «Росэл».

Комплекс «Зенит» Калужского НИИ телемеханических устройств (КНИИТМУ, входит в «Росэл»), разработан на отечественном программно-аппаратном обеспечении. Система позволяет в режиме реального времени осуществлять сбор телеметрических данных, контролировать местоположение и состояние спецтехники, анализировать остаток технических жидкостей и визуализировать технологические процессы на интерактивной карте. Система построена с возможностью дальнейшего расширения – в ее архитектуру заложена интеграция с орнитологическими радарами и комплексами противодействия БПЛА.

Первоочередной задачей авиагавани в Сургуте станет подключение к «Зениту» всех аэродромных подогревателей воздушных судов. Это позволит дистанционно контролировать скорость и температуру воздушного потока подогревателя и получать оповещения о нештатных ситуациях до того, как экипаж приступит к предполетной подготовке.

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«Реализация проекта станет еще одним шагом к замещению импортных решений в наземном обслуживании авиации. Ранее подобные задачи решались преимущественно вручную, либо с использованием западных систем мониторинга телеметрии. «Зенит» уже более года успешно эксплуатируется в аэропорту Калуги, где подтвердил заявленные характеристики по надежности и помехоустойчивости. Проект в Сургуте станет пилотным для отработки цифрового мониторинга в экстремальных климатических зонах. В перспективе мы планируем тиражировать наше решение на другие аэропорты арктической и дальневосточной зон», – сказали в «Росэле».

Система «Зенит» будет полностью интегрирована в действующую в Сургутском аэропорту производственную систему «КОБРА», которая отвечает за планирование ресурсов, управление персоналом и взаимодействие со службами аэропорта. Это означает, что информация о состоянии подогревателей и другой техники будет автоматически поступать в общий диспетчерский план, синхронизируясь с графиком вылета и наличием свободных бригад механиков. Интегратором проекта выступит компания «РИВЦ-Пулково».

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