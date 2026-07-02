Инженеры Sitronics Group оптимизировали решение распределения электропитания ЦОД

Инженеры отдела автоматизации и пуско-наладки Sitronics Group разработали решение «Интеллектуальный шинопровод» для контроля параметров электропитания серверных шкафов дата-центров. Решение предусматривает оснащение коробок отбора мощности (КОМ) шинопровода функциями измерения параметров (включая учёт электроэнергии и качество), мониторинга автоматов и контроля температуры воздуха или поверхности до 6 точек.

«Интеллектуальный шинопровод» состоит из измерительного модуля и комплекта для подключения и настройки. Измерительный модуль включает в себя оборудование, размещаемое непосредственно в КОМ шинопровода, а также комплект внешних датчиков температуры с креплением под винт.

Руководитель отдела автоматизации и пуско-наладки Sitronics Group Андрей Бусаров сказал: «Цель оснащения коробок отбора мощности измерительным оборудованием – предложить более экономичное, при этом не уступающее в функциональности и качестве решение. Классический подход контроля параметров электроэнергии и температуры серверного шкафа предусматривает получение данных с блоков распределения питания PDU, оснащенных функцией мониторинга (iPDU). Это требует подключения каждого блока в сетевой порт коммутатора и наличия информационного порта. «Интеллектуальный шинопровод» не требует IP инфраструктуры, поскольку использует архитектуру на базе последовательного соединения RS-485 и протокола ModBUS с применением промышленного шлюза для интеграции с системой диспетчерского управления и сбора данных SCADA. При этом решение кратно дешевле, чем покупка коммутаторов. Также оно позволяет устанавливать более бюджетные PDU без функции мониторинга».

Коробка отбора мощности работает при -10…+50°C. Измерительный модуль контролирует по трем фазам напряжение с точностью 0,2%, измеряет десятки параметров (ток, мощность, коэффициенты, содержание гармоники до 31-й и пр.). Дополнительно ведутся учет активной и реактивной энергии, контроль температуры до 6 каналов (NTC10k, ±1°C) и мониторинг состояния автоматического выключателя.

«Решение «Интеллектуальный шинопровод» предусматривает более широкий набор контролируемых данных по электропитанию, включая учет потребления и параметры предиктивной аналитики: предупреждение перегрева нулевых шин (THD I), раннюю диагностику деградации ИБП (THD U), контроль пиковых нагрузок (крест-фактор). В совокупности это дает службе эксплуатации инструменты для предотвращения аварийных ситуаций. Расчетное снижение CAPEX на систему мониторинга серверных шкафов составляет до 20% за счет отказа от активного сетевого оборудования на периферии и использования простых PDU. Это делает предложение компании перспективным для рынка», – сказал Андрей Бусаров.

Новинка уже подтвердила свои эксплуатационные характеристики и экономическую эффективность на практике, утверждают в Sitronics Group. Коробки отбора мощности успешно прошли этап опытной эксплуатации в ряде коммерческих и промышленных дата-центров, продемонстрировав стабильную работу под высокой нагрузкой. Сегодня решение «Интеллектуальный шинопровод» Sitronics Group доступно для заказа и кастомизации под требования конкретных площадок.