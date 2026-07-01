РТК-ЦОД реализовал единую систему управления учетными записями и доступом в составе платформы Smart Control

РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, представил расширение собственной платформы мониторинга и контроля ИТ-инфраструктуры Smart Control. В ее состав был включен новый модуль «Smart Control. IAM», обеспечивающий работу механизмов аутентификации, авторизации, сессий и протоколов доступа как единой системы. Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД.

«Smart Control. IAM» (Identity and Access Management) предназначен для управления жизненным циклом учетных записей и централизованного контроля доступа. Решение интегрируется с другим модулем платформы Smart Control — подсистемой единого каталога пользователей «Smart Control. Домен» и позволяет централизованно управлять учетными записями, группами, ролями и доступом в единой административной веб-консоли.

Модуль «Smart Control. IAM» обеспечивает единую точку входа для всех приложений (Single Sign-On, SSO) и гибкое разграничение доступа. При этом решение не создает собственной базы учетных записей и паролей, вся информация берется из единого доверенного LDAP-каталога — специализированной базы данных о пользователях, группах, устройствах и других объектах в сети. Благодаря этому учетные записи не нужно дублировать, а права доступа назначаются автоматически. Такой подход исключает расхождение данных и повышает надежность управления в критически важных системах.

«Smart Control. IAM» поддерживает все основные механизмы и протоколы аутентификации и авторизации, включая современные стандарты OpenID Connect и SAML 2.0 (способы безопасной передачи данных о пользователе между системами), протокол LDAP (доступ к единой базе учетных записей), сетевой протокол Kerberos. Модуль также позволяет подключить внешние источники учетных данных — например, корпоративные системы.

Новый модуль решает задачи организаций, чья деятельность связана с обработкой персональных данных, и субъектов критической информационной инфраструктуры. В их числе — государственные учреждения, финансовые институты, организации здравоохранения, предприятия энергетики и топливно-энергетического комплекса.

Smart Control – это комплексное решение для мониторинга и контроля ИТ-инфраструктуры. Продукт закрывает все ключевые потребности заказчика в надежном управлении цифровыми активами и обеспечивает доступ к актуальным данным об их состоянии в любой момент времени. В состав платформы входят подсистема единого каталога пользователей «Smart Control. Домен», подсистема инвентаризации и управления «Smart Control. Инвентаризация и управление», модуль зонтичного мониторинга и теперь — подсистема управления идентификацией и доступом «Smart Control. IAM». Платформа способна заменить сразу несколько решений западных вендоров, таких как Microsoft Active Directory, BMC Patrol, IBM Tivoli. РТК-ЦОД развивает продукт с 2020 г. Smart Control и все его модули входят в Реестр отечественного ПО.

«С уходом западных вендоров многие организации были вынуждены эксплуатировать разнородный парк решений — наследуемые зарубежные продукты и новые, зачастую нишевые отечественные инструменты. По сути, формировался «зоопарк» систем мониторинга и управления инфраструктурой. Smart Control позволяет устранить эту фрагментацию – платформа функционирует по принципу «все в одном». Новый модуль продолжает ту же логику: очередная задача решается не отдельным продуктом, а внутри единой платформы», – сказал Александр Обухов, директор по продуктам РТК-ЦОД.