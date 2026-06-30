Компания «Топ Системы» и «Группа Астра» сертифицировали нативную версию T-Flex CAD для операционной системы Astra Linux

Компания «Топ Системы», российский разработчик комплекса решений для управления полным жизненным циклом изделия T-Flex PLM, совместно с «Группой Астра» в рамках стратегического технологического партнерства представляют нативную версию системы автоматизации проектирования T-Flex CAD для операционной системы Astra Linux. Решение прошло техническую сертификацию совместимости. Об этом CNews сообщили представители «Топ Системы».

В отличие от ранее доступного варианта запуска Windows-версии T-Flex CAD под управлением Linux через настроенный пакет Wine, нативная сборка работает непосредственно в среде Astra Linux без дополнительных слоёв совместимости. Это позволяет использовать весь потенциал операционной системы: высокую производительность, эффективное управление вычислительными ресурсами и графическими возможностями, а также прямую интеграцию со специальным оборудованием, задействованным в производственных процессах.

Ключевые преимущества нативной версии T-Flex CAD под Astra Linux

Контролируемая программная среда – нативная Linux-версия исключает необходимость использования промежуточного слоя совместимости для запуска Windows-приложения, что сокращает число зависимостей, упрощает контроль компонентов, оценку целостности и проверку соответствия внутренним требованиям информационной безопасности.

Полное использование потенциала ОС – нативная работа обеспечивает максимальную производительность, стабильность и доступ ко всем системным библиотекам и драйверам без потерь на трансляцию вызовов.

Повышение импортонезависимости – использование нативной сборки под Linux снижает зависимость от Windows-экосистемы и сторонних средств совместимости. Такой подход соответствует задачам импортозамещения, упрощает сопровождение в отечественных ИТ-ландшафтах и создаёт более прозрачную основу для последующей оценки, аттестации или сертификации в защищённых средах, если это потребуется заказчику.

Снижение требований к квалификации персонала – установка и администрирование нативной версии не требует настройки дополнительных сред (Wine) и выполняется штатными средствами ОС Astra Linux.

«Выпуск нативной версии T-Flex CAD для Astra Linux – закономерный этап нашего стратегического партнёрства с ГК «Астра». Мы не только подтвердили совместимость сертификацией, но и делаем большой шаг, чтобы предоставить промышленным заказчикам инженерное ПО, полностью адаптированное для отечественной ОС на основе Linux. Это принципиально важно для предприятий оборонно-промышленного комплекса, машиностроения, аэрокосмической и атомной отрасли, где вопросы доверия и контролируемости ПО стоят особенно остро. Теперь пользователи получат полноценную работу T-Flex CAD под Astra Linux без компромиссов в производительности и безопасности», – сказал Богдан Ключников, заместитель генерального директора по работе с ключевыми клиентами компании «Топ Системы».

«Astra Linux уже используется в стране более чем в 3,5 млн инсталляций и для многих организаций стала базовой платформой импортозамещения, постепенно приобретая значение национального стандарта. Для разработчиков прикладного ПО совместимость с Astra Linux становится важным условием развития и применения их решений, а для заказчиков — возможностью расширять импортозамещение без потери привычных профессиональных инструментов. Поэтому экосистема совместимых продуктов постоянно расширяется. Мы рады, что теперь в неё входит и такая востребованная система, как T-Flex CAD, активно применяемая в стратегических отраслях экономики», – сказал Дмитрий Чубанов, менеджер продукта Astra Linux Desktop «Группы Астра».

Нативная версия T-Flex CAD доступна для скачивания с сайта пользователям T-Flex CAD 18, уже использующих или переходящих на операционную систему Astra Linux Special Edition. Продукт интегрируется в существующие PLM-процессы, полностью совместим с файлами и проектами, созданными в Windows-версии, и поддерживает все основные функции параметрического 3D-моделирования, подготовки конструкторской документации и обмена данными с T-Flex DOCs.