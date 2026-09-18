Нейросети взялись за продуктовые магазины. Персонал массово заменяют алгоритмами

Около половины российских ритейлеров намерены урезать расходы на персонал. Сделать это им позволит внедрение искусственного интеллекта. Это вынужденная мера – рентабельность снижается, а алгоритмы помогут сократить затраты на выплаты сотрудникам.

«Алиса», у нас отмена

Российские ритейлеры вознамерились в обозримой перспективе урезать свои расходы на сотрудников. Сделать это им поможет интеграция искусственного интеллекта в рабочие процессы.

Ситуация совершенно не нишевая. Сокращение затрат на персонал на фоне внедрения нейросетей – это план на ближайший год для 42% ритейлеров, пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании «Б1». А если рассматривать исключительно компании из сфер продуктов питания, товаров для дома, бытовой техники и электроники, то здесь «оптимизацией» расходов на сотрудников намерен в ближайшем будущем заняться каждый второй ритейлер – 50%.

Автоматизация в помощь

Основное, на что компании из сегмента ритейла опираются в стремлении снизить свои затраты на работников – это автоматизация отдельных бизнес-процессов, утверждают авторы исследования. Цифровизация и нейросети в этом очень неплохо помогают, и сами компании это совершенно не скрывают. Так, в «Магните» говорят о 15-процентном приросте производительности сотрудников. Дополнительно «Магнит» в шесть раз ускорил «реализацию идей по созданию новых продуктов и совершенствованию существующих», отмечает издание.

Другие ритейлеры научились использовать ИИ при работе с кандидатами на вакансии. В Fix Price, к примеру, живых рекрутеров с успехом заменяет нейросеть – она отбирает до половины кандидатов на различные линейные должности, сообщил изданию директор по персоналу компании Антон Максименко.

drobotdean на Freepik Российский ритейл стремительно цифровизируется

Он добавил также, что компания внедрила нейросети в процессы работы с ассортиментом и производства рекламных материалов.

Компании из сегмента ритейла при помощи ИИ начали автоматизировать ценообразование, другие алгоритмы помогают им управлять акциями и контролировать товарные запасы. Нейросети также проникли в вопросы расчета контрактных цен и себестоимости.

Нередко именно нейросети помогают выявлять пустующие полки в торговых залах. В отчете «Б1» сказано, что благодаря этому товарооборот можно увеличить примерно на 1%.

В «Магните» также упомянули про умные весы, которые могут самостоятельно распознавать товары. Благодаря им кассиры экономят до 60 минут рабочего времени ежедневно.

Ритейлеры, тесно завязанные на интернет, тоже не гнушаются использовать нейросети. К примеру, с их помощью «Яндекс Лавка» генерирует карточки товаров, формирует описание товаров и даже их название, пишет издание.

Выхлоп есть

Отказ от живых сотрудников в пользу искусственного интеллекта может существенно улучшить финансовые показатели ритейлеров. «Известия» приводят расчеты консалтинговой компании McKinsey и европейской организации EuroCommerce, представляющей секторы розничной и оптовой торговли. Согласно им, благодаря ИИ показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) ритейлеров может вырасти на 4-10 процентных пункта.

ИИ в данном случае положительно влияет на рост продаж, помогает с оптимизацией ассортимента, ценообразованием, а также с закупками, решением связанных с логистикой вопросов.

Не от хорошей жизни

Согласно исследованию «Б1», многие ритейлеры прибегают к внедрению нейросетей на фоне не самой благоприятной экономической обстановки. Переходить к ИИ они вынуждены на фон снижения рентабельности своего бизнеса – на эту проблему указали около 42% участников опроса «Б1». Они заявили, что их рентабельность в первой половине 2026 г. просела.

Цифровизация бизнеса становится для многих ритейлеров одним из основных направлений инвестиций. В 2026 г. таких набралось 74%, что на 22 процентных пункта больше, нежели годом ранее.

Не все так однозначно

Опрошенные изданием эксперты уверены – если тот или иной ритейлер решил сократить расходы на сотрудников, это вовсе не означает, что он начнет сокращать штат. Такого мнения придерживается, в частности, генеральный директор INFOLine Михаил Бурмистров.

Он отмечает, что в этом случае «экономический эффект заключается в уменьшении потребности в человеческом труде на единицу операции». Иными словами, тот же объем работы могут выполнять меньшее количество работников, что позволит не нанимать новых людей при росте бизнеса, заявил изданию руководитель по развитию ИИ «М.Видео» Иван Будник.

В розничных сетях сокращение расходов на персонал можно осуществить за счет большой текучки, считает Бурмистров. Реализовать это можно сделать путем найма меньшего числа людей взамен уволившихся.