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Capital Group начала использовать контейнерную платформу «Штурвал»

Российский девелопер Capital Group перешел на платформу «Штурвал» для управления Kubernetes-кластерами. Проект реализован при участии ИТ-компании «Инфосистемы Джет» и разработчика продукта — компании «Лаборатория Числитель».

Capital Group — один из лидеров российского рынка недвижимости, который более 30 лет реализует масштабные и знаковые проекты в Москве. Портфель девелопера включает более 11 млн квадратных метров реализованных, строящихся и проектируемых объектов. Компания активно развивает цифровые сервисы в области проектирования и строительства, продаж и клиентского обслуживания.

Перед девелопером стояла задача перейти с open-source-платформ по управлению кластерами: необходимо было найти решение, работающее в закрытом контуре, с возможностью обновления «по кнопке». Российская Kubernetes-платформа «Штурвал» от «Лаборатории Числитель» отвечает ключевым требованиям заказчика: централизованное управление множеством кластеров из единой точки; наличие API для автоматизации операций и интеграции с ИИ-агентами; понятный графический интерфейс для эксплуатации решения; надежная техническая поддержка и отсутствие привязки к экосистеме продуктов вендора.

В рамках первого этапа внедрения на платформу «Штурвал» перенесены production- и dev-окружения планшета продаж (цифровой инструмент для работы с клиентами), а также ряд решений сторонних вендоров. Платформа уже обеспечивает работу микросервисных приложений, API-шлюзов и баз данных, при этом программа миграции и расширения использования решения продолжается.

«Для нас было важно получить платформу, которая позволит развивать Kubernetes без увеличения операционной нагрузки на команду. “Штурвал” показал себя как зрелое решение, которое быстро внедряется и упрощает повседневную работу инженеров. Уже в рамках пилотного проекта мы смогли стандартизировать ряд процессов, внедрить GitOps-подход, автоматизировать развертывание сервисов и обновление кластеров. В результате команда получила больше времени для решения задач развития бизнеса вместо рутинного сопровождения инфраструктуры», — отметил Михаил Махортов, директор департамента информационных технологий Capital Group.

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«Совместно с Capital Group и “Лабораторией Числитель” мы прошли путь от пилотного внедрения до подготовки платформы “Штурвал” к промышленной эксплуатации. Благодаря высокой вовлеченности команды заказчика, накопленной экспертизе специалистов “Инфосистемы Джет” и возможностям платформы по интеграции с существующей инфраструктурой VMware нам удалось в течение двух месяцев выполнить ключевые работы по внедрению, настроить необходимые процессы и передать решение в сопровождение эксплуатационной команде заказчика», — сказал Дмитрий Горохов, директор департамента контейнеризации и виртуализации «Инфосистемы Джет».

«Наша задача — сделать работу с Kubernetes максимально простой и предсказуемой для команд заказчика. Мы стремимся к тому, чтобы компании могли сосредоточиться на развитии своих цифровых продуктов и бизнес-задач, а не тратить ресурсы на сопровождение и поддержку контейнерной платформы. Особенно ценно видеть, как платформа становится частью производственного контура и помогает командам быстрее внедрять новые сервисы и автоматизировать процессы», — сказал Владимир Беляевский, исполнительный директор «Лаборатории Числитель».

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