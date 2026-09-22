CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В США остановили сотни авиарейсов. Авиадиспетчерам порвали оптоволоконный кабель связи

Три крупных аэропорта США несколько часов не могли выполнять авиарейсы из-за случайного повреждения оптоволоконной линии связи при проведении строительных работ. Этот сбой стал очередным происшествием в системе управления воздушным сообщением в США, которая устарела, по словам министра транспорта, до «неприемлемого для Америки» уровня.

Сбой в авиасообщения в США

В течение всего дня 21 сентября 2026 г. тысячи рейсов по всей территории США были отменены из-за проблем со связью у авиадиспетчеров в трех крупных аэропортах Восточного побережья, пишет Reuters.

Сбой затронул аэропорты в Нью-Йорке, Филадельфии и Бостоне, а также два небольших аэропорта Нью-Йорка. О приостановке полетов объявило Федеральное управление гражданской авиации (FAA).

Причиной потери связи стала неисправность на линии в диспетчерском пункте управления воздушным движением в Филадельфии, заявил администратор FAA Брайан Бедфорд (Bryan Bedford). Как выяснилось позже, строительная бригада компании Amtrak случайно повредила оптоволоконный кабель в Нью-Джерси.

Масштаб проблемы

Около 7 тыс. рейсов были задержаны или отменены, в том числе 1,4 тыс. рейсов в трех крупнейших аэропортах Нью-Йорка, по данным сайта FlightAware, отслеживающего авиарейсы. В Ньюарке было отменено более половины всех рейсов. В аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне также были приостановлены полеты более чем на час.

unsplash700.jpg

Юваль Цукерман на Unsplash.
Тысячи рейсов по всей территории США были отменены из-за сбоя в системе связи авиадиспетчеров

В течение восьми часов проблема была в основном решена, но на полное возобновление полетов потребовалось дополнительное время.

Министр транспорта Шон Даффи (Sean Duffy) только поздно вечером опубликовал в социальной сети сообщение о том, что линии связи восстановлены, но для нормальлизации работы транспорта потребуется еще время.

Устаревшая система управления полетами

Масштабная остановка авиасообщения стала очередным сбоем устаревшей системы управления воздушным движением с США. В 2025 г. Конгресс обсуждал необходимость ее модернизации. Министр транспорта назвал ситуацию «неприемлемой для Америки». Уже несколько десятилетий власти получают регулярные жалобы на перегруженность аэропортов, задержки рейсов и технологические проблемы.

В мае 2025 г., например, в диспетчерском пункте управления воздушным движением Филадельфии произошла серия серьезных сбоев в связи. FAA сообщило о нарушении работы телекоммуникационной системы, повлиявшем на отображение информации на радаре.

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации
Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

Конгресс выделил $12,5 млрд на модернизацию, но Даффи заявил, что необходимо одобрить еще $17,5 млрд, чтобы завершить работу.

В сентябре 2026 г. CNews писал, что 97% баз данных в частном бизнесе и в государственных организациях США управляются устаревшими не обновляемыми программами. Одна из причин — это деньги. В апдейт придется вложить немало средств. Вторая причина — общая сложность технической реализации процесса.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему ритейл переходит на компактные ПК и неттопы

«Почта России» ищет поставщика портативных детекторов БПЛА

Дипфейк проходит собеседование: как ненастоящие люди проникают в компании через рекрутинг

В России готовится к серийному производству «неубиваемая» система обнаружения БПЛА

От точечных пилотов к эре агентов: как ИИ меняет российский финтех

В России создается облачный супергигант, способный захватить треть рынка

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор линейки планшетов Acer Iconia: от компактного решения до флагмана

Ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Обзор автоматической кофемашины Jindodo JDD-5750: универсальный формат для дома

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще