«Яндекс 360» добавил в виртуальный офис сервис «Контакты»

«Яндекс 360» добавил в виртуальный офис «Контакты» — сервис для поиска сотрудников внутри компании и в связанных организациях: филиалах, дочерних структурах, у подрядчиков и партнеров. Пользователь может найти нужного человека и сразу перейти к действию: написать письмо, создать встречу, начать чат или звонок. Решение помогает выстроить работу не только внутри организации, но и с дочерними структурами, филиалами, подрядчиками и партнерами. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекс 360».

«Контакты» позволяют бизнесу любого размера, в том числе со сложной организационной структурой, объединить поиск сотрудников в одном пространстве. Сервис работает внутри виртуального офиса «Яндекс 360», где командам также доступны инструменты для коммуникаций, хранения файлов, планирования встреч и возможности на базе ИИ (умный поиск, краткий пересказ документов, расшифровка звонков и другие).

В «Контактах» можно искать сотрудников по имени, адресу электронной почты, номеру телефона или названию работодателя. Поиск поддерживает фильтры по организациям, федерациям, типу контактов и должности. Федерация в «Яндекс 360» — это единое пространство для взаимодействия специалистов из разных компаний, которые используют виртуальный офис.

Также есть групповые сценарии работы: например, пользователь может одновременно выбрать сотрудников из нескольких организаций в федерации, чтобы создать встречу или отправить письмо.

«Контакты» уже доступны в веб-версии «Яндекс 360». В дальнейшем поиск сотрудников между организациями внутри федерации появится в других сервисах виртуального офиса, включая «Почту», «Календарь», «Диск» и «Мессенджер».